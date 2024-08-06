Times: Буданов* планировал атаку на ЧВК «Вагнер»

06 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Буданов* с 2023 года планировал напасть на группу ЧВК «Вагнер» в Мали Фото: Официальный сайт президента Украины Глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом пишет газета Times. «Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу „Вагнер“ в Мали с прошлого года», — заявили в газете . Times ссылается на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США. В конце июля 2024 года «Вагнер» объявила о ведении интенсивных боевых действий с боевиками в районе города Тинзаутин, Мали. В ходе этих сражений ЧВК понесла потери, в том числе среди командного состава. Сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники утверждает, что власти Мали и Мавритании проводят расследование относительно подготовки террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти сообщения, заявив, что факт сотрудничества Киева с террористами в регионе не является удивительным. Она отметила, что Украина сама использовала террористические методы, и что Россия активно обращает внимание мирового сообщества на такие действия украинского правительства. Малийское правительство также решило разорвать дипломатические отношения с Киевом после того, как местные повстанцы признались в поддержке Украины. По словам властей Мали, действия украинской стороны противоречат суверенитету их государства. *Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом пишет газета Times. «Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу „Вагнер“ в Мали с прошлого года», — заявили в газете. Times ссылается на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США. В конце июля 2024 года «Вагнер» объявила о ведении интенсивных боевых действий с боевиками в районе города Тинзаутин, Мали. В ходе этих сражений ЧВК понесла потери, в том числе среди командного состава. Сенегальское издание Senenews со ссылкой на источники утверждает, что власти Мали и Мавритании проводят расследование относительно подготовки террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти сообщения, заявив, что факт сотрудничества Киева с террористами в регионе не является удивительным. Она отметила, что Украина сама использовала террористические методы, и что Россия активно обращает внимание мирового сообщества на такие действия украинского правительства. Малийское правительство также решило разорвать дипломатические отношения с Киевом после того, как местные повстанцы признались в поддержке Украины. По словам властей Мали, действия украинской стороны противоречат суверенитету их государства. *Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга