Власти Мали разорвали дипотношения с Украиной после атаки на ЧВК «Вагнер»

Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. Заявление сепаратистов последовало за нападением на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ABamako.
«Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК „Вагнер“. Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма», —
Украинская разведка в июле 2024 года подтвердила помощь туарегам в борьбе с ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о передаче информации для успешной операции против российских наемников, уточнив, что действия Украины соответствуют международному праву.
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