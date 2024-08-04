Власти Мали разорвали дипотношения с Украиной после атаки на ЧВК «Вагнер»

05 августа 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Малийские власти считают, что действия Украины нарушают их суверенитет Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. Заявление сепаратистов последовало за нападением на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ABamako. «Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК „Вагнер“. Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма», — сказано в тексте. Украинская разведка в июле 2024 года подтвердила помощь туарегам в борьбе с ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о передаче информации для успешной операции против российских наемников, уточнив, что действия Украины соответствуют международному праву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. Заявление сепаратистов последовало за нападением на малийские правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ABamako. «Решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК „Вагнер“. Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма», — сказано в тексте. Украинская разведка в июле 2024 года подтвердила помощь туарегам в борьбе с ЧВК «Вагнер» в Мали. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о передаче информации для успешной операции против российских наемников, уточнив, что действия Украины соответствуют международному праву.