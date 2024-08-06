Челябинский офтальмолог Махиня: детям лучше всего посещать окулиста в августе

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Визит Алексея Текслера в офтальмологическую клинику «Оптик-Центр». Челябинск, окулист, проверка зрения, офтальмология
Проверять зрение детям нужно минимум раз в год Фото:

Детям до 14 лет нужно проверять зрение у врача минимум раз в год и лучше всего это делать в августе. Причины раскрыла главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня.

«Оптимальное время для визита к офтальмологу — это несомненно август. Именно после полноценного отдыха нужно позаботиться о здоровье глаз, чтобы правильно подготовиться к новому учебному году», — говорит Махиня.

Врач отметила, что в России ежегодно около 1,5 миллиона детей до 14 лет впервые сталкиваются с диагнозами, связанными с нарушениями зрения. Эта статистика, предоставленная Росстатом, подчеркивает важность профилактических осмотров и внимания к здоровью глаз у детей.

При этом большинство глазных заболеваний у детей развивается без явных симптомов, поэтому только офтальмолог может выявить проблемы со зрением во время профилактического осмотра. Елена Махиня также подчеркивает, что родители должны быть внимательны к таким симптомам, как частое моргание ребенка, прищуривание, наклонение головы при чтении и жалобы на усталость глаз.

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Детям до 14 лет нужно проверять зрение у врача минимум раз в год и лучше всего это делать в августе. Причины раскрыла главный детский офтальмолог МЗЧО по Челябинску Елена Махиня. «Оптимальное время для визита к офтальмологу — это несомненно август. Именно после полноценного отдыха нужно позаботиться о здоровье глаз, чтобы правильно подготовиться к новому учебному году», — говорит Махиня. Врач отметила, что в России ежегодно около 1,5 миллиона детей до 14 лет впервые сталкиваются с диагнозами, связанными с нарушениями зрения. Эта статистика, предоставленная Росстатом, подчеркивает важность профилактических осмотров и внимания к здоровью глаз у детей. При этом большинство глазных заболеваний у детей развивается без явных симптомов, поэтому только офтальмолог может выявить проблемы со зрением во время профилактического осмотра. Елена Махиня также подчеркивает, что родители должны быть внимательны к таким симптомам, как частое моргание ребенка, прищуривание, наклонение головы при чтении и жалобы на усталость глаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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