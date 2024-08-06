Что известно о покушении Киева на Путина в день ВМФ

Белоусов одним звонком предотвратил покушение Киева на Путина в день ВМФ

06 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Покушение на Путина предотвратил разговор Белоусова и Остина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на президента РФ Владимира Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге. Что известно о покушении на Путина в день ВМФ — в материале URA.RU Как предотвратили покушение на главу России В июле и июне прошли телефонные беседы между министром обороны Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Сергей Рябков сообщил о передаче сигнала от российской стороны, который был услышан в Вашингтоне и других столицах, подконтрольных США. Рябков отметил, что благодаря этому сигналу удалось избежать покушения на российского лидера на параде в день ВМФ. Новость по теме Как общаются Пентагон и Минобороны РФ с начала СВО: контакты Остина с Шойгу и Белоусовым Говоря о предполагаемой операции, которую планировала Украина, Рябков упомянул, что она была связана с внутренними событиями в РФ и нацелена на достижение максимального урона и медийного эффекта. На вопрос о связи упомянутой операции с прошедшим парадом ВМФ, заместитель министра не стал углубляться в подробности, но подтвердил, что существует определенная связь с подобного рода событиями. «Но тот конкретный эпизод — очень тревожный. Как это водится у них, он планировался в привязке к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект», — заявил Рябков. Трансляция шла на телеканале «Россия-1». О чем шла речь на переговорах Белоусова и Остина Вторые телефонные переговоры между Белоусов и Остин прошли 12 июля, во время них обсуждались вопросы безопасности и снижения риска возможной эскалации. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что разговор был инициирован российской стороной, а Ллойд Остин подчеркнул важность каналов связи между двумя странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на президента РФ Владимира Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге. Что известно о покушении на Путина в день ВМФ — в материале URA.RU В июле и июне прошли телефонные беседы между министром обороны Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Сергей Рябков сообщил о передаче сигнала от российской стороны, который был услышан в Вашингтоне и других столицах, подконтрольных США. Рябков отметил, что благодаря этому сигналу удалось избежать покушения на российского лидера на параде в день ВМФ. Говоря о предполагаемой операции, которую планировала Украина, Рябков упомянул, что она была связана с внутренними событиями в РФ и нацелена на достижение максимального урона и медийного эффекта. На вопрос о связи упомянутой операции с прошедшим парадом ВМФ, заместитель министра не стал углубляться в подробности, но подтвердил, что существует определенная связь с подобного рода событиями. Вторые телефонные переговоры между Белоусов и Остин прошли 12 июля, во время них обсуждались вопросы безопасности и снижения риска возможной эскалации. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что разговор был инициирован российской стороной, а Ллойд Остин подчеркнул важность каналов связи между двумя странами.