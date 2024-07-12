Глава Пентагона провел разговор с министром обороны РФ

12 июля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов (на фото) связался с Ллойдом Остином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Это уже второй диалог глав оборонных ведомств за месяц. Остин и Белоусов провели разговор. В ходе диалога шеф Пентагона заявил о важности сохранить открытыми каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Информацию передает пресс-служба американского ведомства. Также Остин сказал, что США не разрешали Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако, по его словам, это может измениться. Ранее министры созванивались в конце июня. Это был первый диалог глав оборонных ведомств с начала спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Это уже второй диалог глав оборонных ведомств за месяц. Остин и Белоусов провели разговор. В ходе диалога шеф Пентагона заявил о важности сохранить открытыми каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Информацию передает пресс-служба американского ведомства. Также Остин сказал, что США не разрешали Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако, по его словам, это может измениться. Ранее министры созванивались в конце июня. Это был первый диалог глав оборонных ведомств с начала спецоперации на Украине.