Глава Пентагона провел разговор с министром обороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Это уже второй диалог глав оборонных ведомств за месяц.
Остин и Белоусов провели разговор. В ходе диалога шеф Пентагона заявил о важности сохранить открытыми каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Информацию передает пресс-служба американского ведомства.
Также Остин сказал, что США не разрешали Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако, по его словам, это может измениться.
Ранее министры созванивались в конце июня. Это был первый диалог глав оборонных ведомств с начала спецоперации на Украине.
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