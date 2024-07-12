12 июля 2024

Глава Пентагона провел разговор с министром обороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов (на фото) связался с Ллойдом Остином Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Это уже второй диалог глав оборонных ведомств за месяц.

Остин и Белоусов провели разговор. В ходе диалога шеф Пентагона заявил о важности сохранить открытыми каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Информацию передает пресс-служба американского ведомства.

Также Остин сказал, что США не разрешали Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако, по его словам, это может измениться.

Ранее министры созванивались в конце июня. Это был первый диалог глав оборонных ведомств с начала спецоперации на Украине.

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Это уже второй диалог глав оборонных ведомств за месяц. Остин и Белоусов провели разговор. В ходе диалога шеф Пентагона заявил о важности сохранить открытыми каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Информацию передает пресс-служба американского ведомства. Также Остин сказал, что США не разрешали Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. Однако, по его словам, это может измениться. Ранее министры созванивались в конце июня. Это был первый диалог глав оборонных ведомств с начала спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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