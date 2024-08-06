Кандидатам в депутаты запретили пиарить себя в автобусах Кургана

06 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В Кургане кандидатам в депутаты запретили размещать агитацию в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане кандидатам в депутаты гордумы запретили размещать агитацию в автобусах. Об этом рассказал первый секретарь горкома КПРФ Артур Пущин. «Словесно ответили [в транспортной компании], что пришло сверху указание не размещать никакую рекламу для избирательной кампании. В избирательной комиссии мне ответили, что ничего не знают. От них эта инициатива не исходила», — сообщил Пущин в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В такой же ситуации оказались и представители «Партии пенсионеров», об этом URA.RU сообщил глава реготделения Ярослав Климко. По словам Пущина, представители КПРФ до того уже составили макеты и списки для размещения, и оставалось только рассчитаться за работу. Раньше такой формат агитации был разрешен. Он отметил, если реклама других кандидатов появится на автобусах, то автоматически право на такую же агитацию по закону распространяется и для всех остальных участников выборов. Если это право будет нарушено, то коммунисты будут обращаться в суд. Представители реготделения партии «Единая Россия» объяснили URA.RU, что о такой проблеме не слышали, но партия не размещала агитацию в автобусах. URA.RU направило запрос по теме в областной избирком. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости URA.RU также не удалось дозвониться до Пущина и перевозчика «Кургангортранс» для уточнения деталей. Выборы в гордуму пройдут 8 сентября. Также за место в гордуме борются представители партий: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане кандидатам в депутаты гордумы запретили размещать агитацию в автобусах. Об этом рассказал первый секретарь горкома КПРФ Артур Пущин. «Словесно ответили [в транспортной компании], что пришло сверху указание не размещать никакую рекламу для избирательной кампании. В избирательной комиссии мне ответили, что ничего не знают. От них эта инициатива не исходила», — сообщил Пущин в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В такой же ситуации оказались и представители «Партии пенсионеров», об этом URA.RU сообщил глава реготделения Ярослав Климко. По словам Пущина, представители КПРФ до того уже составили макеты и списки для размещения, и оставалось только рассчитаться за работу. Раньше такой формат агитации был разрешен. Он отметил, если реклама других кандидатов появится на автобусах, то автоматически право на такую же агитацию по закону распространяется и для всех остальных участников выборов. Если это право будет нарушено, то коммунисты будут обращаться в суд. Представители реготделения партии «Единая Россия» объяснили URA.RU, что о такой проблеме не слышали, но партия не размещала агитацию в автобусах. URA.RU направило запрос по теме в областной избирком. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости URA.RU также не удалось дозвониться до Пущина и перевозчика «Кургангортранс» для уточнения деталей. Выборы в гордуму пройдут 8 сентября. Также за место в гордуме борются представители партий: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди».