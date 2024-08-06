Кандидатам в депутаты запретили пиарить себя в автобусах Кургана

В Кургане кандидатам в депутаты гордумы запретили размещать агитацию в автобусах. Об этом рассказал первый секретарь горкома КПРФ Артур Пущин.
«Словесно ответили [в транспортной компании], что пришло сверху указание не размещать никакую рекламу для избирательной кампании. В избирательной комиссии мне ответили, что ничего не знают. От них эта инициатива не исходила», — сообщил Пущин в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В такой же ситуации оказались и представители «Партии пенсионеров», об этом URA.RU сообщил глава реготделения Ярослав Климко.
По словам Пущина, представители КПРФ до того уже составили макеты и списки для размещения, и оставалось только рассчитаться за работу. Раньше такой формат агитации был разрешен. Он отметил, если реклама других кандидатов появится на автобусах, то автоматически право на такую же агитацию по закону распространяется и для всех остальных участников выборов. Если это право будет нарушено, то коммунисты будут обращаться в суд.
Представители реготделения партии «Единая Россия» объяснили URA.RU, что о такой проблеме не слышали, но партия не размещала агитацию в автобусах. URA.RU направило запрос по теме в областной избирком. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости URA.RU также не удалось дозвониться до Пущина и перевозчика «Кургангортранс» для уточнения деталей.
Выборы в гордуму пройдут 8 сентября. Также за место в гордуме борются представители партий: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане кандидатам в депутаты гордумы запретили размещать агитацию в автобусах. Об этом рассказал первый секретарь горкома КПРФ Артур Пущин. «Словесно ответили [в транспортной компании], что пришло сверху указание не размещать никакую рекламу для избирательной кампании. В избирательной комиссии мне ответили, что ничего не знают. От них эта инициатива не исходила», — сообщил Пущин в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В такой же ситуации оказались и представители «Партии пенсионеров», об этом URA.RU сообщил глава реготделения Ярослав Климко. По словам Пущина, представители КПРФ до того уже составили макеты и списки для размещения, и оставалось только рассчитаться за работу. Раньше такой формат агитации был разрешен. Он отметил, если реклама других кандидатов появится на автобусах, то автоматически право на такую же агитацию по закону распространяется и для всех остальных участников выборов. Если это право будет нарушено, то коммунисты будут обращаться в суд. Представители реготделения партии «Единая Россия» объяснили URA.RU, что о такой проблеме не слышали, но партия не размещала агитацию в автобусах. URA.RU направило запрос по теме в областной избирком. Информация будет дополнена после получения ответа. На момент написания новости URA.RU также не удалось дозвониться до Пущина и перевозчика «Кургангортранс» для уточнения деталей. Выборы в гордуму пройдут 8 сентября. Также за место в гордуме борются представители партий: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди».