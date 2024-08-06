В Челябинскую область вернутся сильные ливни и подтопления берегов рек

112: в Челябинской области ожидается подъем уровня воды из-за дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильные дожди вернутся в регион 7 августа Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. О том, что до 10 августа ожидаются интенсивные подъемы уровня воды, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.

«С 7 по 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительный сильный дождь, грозы. На реках с 8 по 10 августа ожидается интенсивный подъем уровня воды», — сообщили URA.RU в ЕДДС.

Кроме того, синоптики предполагают возможность притока воды в пруды и водохранилища, а также увеличение подтоплений пойменных участков. На 4 августа после затяжных дождей в регионе остаются подтопленными 219 домов. Ведется постоянная работа по устранению последствий мегаливней.

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В Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. О том, что до 10 августа ожидаются интенсивные подъемы уровня воды, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112. «С 7 по 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительный сильный дождь, грозы. На реках с 8 по 10 августа ожидается интенсивный подъем уровня воды», — сообщили URA.RU в ЕДДС. Кроме того, синоптики предполагают возможность притока воды в пруды и водохранилища, а также увеличение подтоплений пойменных участков. На 4 августа после затяжных дождей в регионе остаются подтопленными 219 домов. Ведется постоянная работа по устранению последствий мегаливней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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