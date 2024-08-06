В Челябинскую область вернутся сильные ливни и подтопления берегов рек

В Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. О том, что до 10 августа ожидаются интенсивные подъемы уровня воды, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.
«С 7 по 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительный сильный дождь, грозы. На реках с 8 по 10 августа ожидается интенсивный подъем уровня воды», — сообщили URA.RU в ЕДДС.
Кроме того, синоптики предполагают возможность притока воды в пруды и водохранилища, а также увеличение подтоплений пойменных участков. На 4 августа после затяжных дождей в регионе остаются подтопленными 219 домов. Ведется постоянная работа по устранению последствий мегаливней.
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