В Челябинскую область вернутся сильные ливни и подтопления берегов рек

112: в Челябинской области ожидается подъем уровня воды из-за дождей

Сильные дожди вернутся в регион 7 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. О том, что до 10 августа ожидаются интенсивные подъемы уровня воды, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.

«С 7 по 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительный сильный дождь, грозы. На реках с 8 по 10 августа ожидается интенсивный подъем уровня воды», — сообщили URA.RU в ЕДДС.

Кроме того, синоптики предполагают возможность притока воды в пруды и водохранилища, а также увеличение подтоплений пойменных участков. На 4 августа после затяжных дождей в регионе остаются подтопленными 219 домов. Ведется постоянная работа по устранению последствий мегаливней.