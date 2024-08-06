Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил рабочую нагрузку своим заместителям. Он назначил их ответственными за исполнение национальных целей, обозначенных в ходе предвыборной программы президента Владимира Путина. Так поручение главы правительства объяснил URA.RU политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
Во вторник, 6 августа, пресс-служба правительства России опубликовала поручения главы правительства, необходимые для исполнения Указа президента «О национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно этому, председатель правительства определил вице-премьеров, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития. «Такое распределение — часть перечня поручений, утвержденных главой правительства», — говорится в сообщении кабмина.
Так, например, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в том числе обеспечение технологической независимости. Вице-премьер Татьяна Голикова займется вопросами сбережения здоровья граждан, Дмитрий Патрушев — обеспечения продовольственной безопасности, Дмитрий Григоренко — цифровой трансформацией и развитием искусственного интеллекта, Виталий Савельев — созданием беспилотных авиасистем.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и другие вице-премьеры будут курировать достижение национальных целей в области создания комфортной и безопасной среды для жизни. В ведении Дмитрия Чернышенко — национальные цели по реализации потенциала каждого человека, развития талантов. Александру Новаку поручено курировать устойчивое и динамическое развитие экономики.
В России изменилась логика оценки результативности достижения национальных целей развития, считает Александр Асафов. По его словам, Мишустин возлагает на вице-премьеров дополнительную нагрузку. Если раньше заместители председателя правительства курировали отдельные направления, например, транспорт, то сейчас они распределены по нацпроектам и наццелям, которые изложены в Указе президента от 7 мая.
«Распределение ответственности повысит эффективность кураторства. Теперь вице-премьеры отвечают не за конкретное ведомство, а за направление и его результативность, — продолжил Асафов. — Направления четко прописаны в Указе. Более подробное изложение правительство представит до 1 сентября».
Как подчеркнул собеседник URA.RU, в Указе № 309 есть отдельное уточнение по поводу оценки эффективности, и «речь не только о километрах, тоннах и миллиардах, но и отношению к этому простых россиян». Распределение вице-премьеров позволит в дальнейшем точнее оценить вклад и работу того или иного куратора.
В пресс-службе правительства добавили, что единый план по достижению национальных целей развития будет разработан Минэкономразвития и Минфином. Документ должен будет представлен до 1 ноября 2024 года. План разработают с учетом уже готовых паспортов нацпроектов. Они будут представлены в правительство не позднее 15 сентября 2024 года.
Национальные цели развития президент России Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года, которое было частью его предвыборной кампании. Позднее, в июле глава государства подписал указ «О национальных целях развития до 2030 года». В нем отражены семь целей: сохранение населения, здоровья и благополучия россиян, возможности для самореализации и развития талантов, достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство и другие.
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