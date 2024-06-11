Мишустин принялся за предвыборную программу Путина

Что изменится в первую очередь

11 июня 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Средства для производства и автоматизации» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый нацпроект «Средства для производства и автоматизации» затронет, в том числе, вопросы кадров и миграционной политики, а «Инфраструктура для жизни» призвана синхронизировать градостроительные планы органов власти, строителей, дорожников, ресурсников и бизнеса, что поможет снизить цену на жилье. Этому и другим вопросам, связанным с новыми национальными проектами, предложенным Путиным в ходе предвыборной кампании, была посвящена стратегическая сессия под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. Собеседники URA.RU также рассказали, с какими вопросами сталкивается кабмин при их формировании. По словам Мишустина, реализация нацпроектов потребует вовлечения органов власти всех уровней, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. «Это должно быть слаженно и четко скоординировано между всеми участниками. Президент подчеркивал, что нужно выстроить именно целостную систему управления национальными проектами», — сказал Мишустин. Крайне важно добиться практических результатов — «тех, что от нас ждут граждане России», указал он. Главной целью строительства жилья Кошелев в разговоре с URA.RU назвал строительство 1 млрд кв. м жилья и обновление жилого фонда страны на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главными целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» являются строительство 1 млрд кв. м жилья и обновление жилого фонда страны на 20%, сообщил URA.RU первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, «Для этого потребуется построить еще около 350 млн кв. м сопутствующей инфраструктуры, вовлечь в оборот 250 тыс. га земельных участков», — сказал он. По словам парламентария, сегодня рынок жилья отказался от точечной застройки в пользу комплексных проектов. «Пока удалось частично решить вопрос с созданием объектов социальной инфраструктуры. Но концепция создания комфортной среды для жизни включает еще и дороги, общественный транспорт, коммунальные ресурсы, рекреационные зоны, точки приложения труда. Новый нацпроект должен синхронизировать градостроительные планы органов власти, строителей, дорожников, ресурсников, сопутствующего бизнеса», — пояснил Кошелев. Таким образом, речь идет о формировании большого государственного заказа на выполнение конкретных работ, указал зампред думского комитета. В то же время производственная база не готова обеспечить резко возросшие потребности, поскольку это приведет к дефициту основных ресурсов, отметил он. В 2024—2025 годах произойдет кратное увеличение себестоимости по причине спекулятивного роста цен на кадры, материалы, механизмы, уверен Кошелев Фото: Александр Мамаев © URA.RU «В перспективе 2024—2025 годов произойдет кратное увеличение себестоимости по причине спекулятивного роста цен на кадры, материалы, механизмы, — пояснил парламентарий. — Чтобы нивелировать этот негативный эффект, необходимо при проработке плана мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры учитывать обеспеченность всеми ресурсами. Отрасли ЖКХ требуется государственное планирование, позволяющее отслеживать и прогнозировать динамику спроса и предложения на рынке и принимать своевременные решения». Одной из главных задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должна стать проработка вопроса снижения стоимости квадратного метра жилья и повышения его доступности на первичном рынке, считает заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Мы также ждем новых инструментов и показателей по программе переселения граждан из аварийного жилья», — сказала URA.RU парламентарий. Путин указал на необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры, которая является одной из составляющих указанного нацпроекта, напомнила Разворотнева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин, напомнила она, конкретно указал на необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры, которая является одной из составляющих указанного нацпроекта. Были озвучены цифры: 4,5 трлн рублей, из которых 1,5 трлн — бюджетные средства, а остальные 3 трлн — внебюджетные. «По программе переселения пока не очень понятно, сколько денег будет выделено и каково будет соотношение софинансирования между регионами и федеральным центром. Обсуждаются новые инструменты, такие как наемное жилье и расширение его сегмента для решения задач переселения», — сказала парламентарий. Не менее важное значение имеет вопрос повышения энергоэффективности зданий и сооружений, что должно стать составной частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Разворотнева надеется, что с этой целью будут установлены конкретные целевые показатели и разработаны инструменты, поскольку «до сих пор многие программы по энергоэффективности не были выполнены из-за отсутствия должного контроля и анализа». Гутенев пояснил URA.RU, что еще одна задача, выполняемая в рамках нацпроекта «Средства для производства и автоматизации» — кадровая Фото: Роман Наумов © URA.RU Принявший участие в обсуждении нацпроекта «Средства для производства и автоматизации» глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев пояснил URA.RU, что его основная задача заключается в обеспечении растущей промышленности России средствами производства и автоматизации, включая робототехнику, станки и инструменты. По словам парламентария, предусмотрено решение еще одной важной задачи — кадровой. «В рамках нацпроекта обсуждаются вопросы дефицита кадров и миграционной политики. Мы понимаем, что качество мигрантов, которые в большинстве своем приезжают в Россию, не всегда соответствует требуемой высокой квалификации для обеспечения необходимого количества специалистов для технологического суверенитета», — заметил Гутенев. Новость по теме В России объявили предварительный перечень нацпроектов до 2030 года Он также высказал уверенность, что нацпроект по развитию технологического и экономического потенциала России имеет все перспективы достичь заявленных результатов. Этому будет способствовать тщательная проработка вопросов, характерная кабинету министров во главе с Мишустиным, убежден Гутенев. В свою очередь профессор кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина считает, что активное внедрение робототехники в производственные процессы в целях сокращения рутинных операций, позволит высвободить специалистов и, как результат, способствовать решению проблемы дефицита кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый нацпроект «Средства для производства и автоматизации» затронет, в том числе, вопросы кадров и миграционной политики, а «Инфраструктура для жизни» призвана синхронизировать градостроительные планы органов власти, строителей, дорожников, ресурсников и бизнеса, что поможет снизить цену на жилье. Этому и другим вопросам, связанным с новыми национальными проектами, предложенным Путиным в ходе предвыборной кампании, была посвящена стратегическая сессия под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. Собеседники URA.RU также рассказали, с какими вопросами сталкивается кабмин при их формировании. По словам Мишустина, реализация нацпроектов потребует вовлечения органов власти всех уровней, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества. «Это должно быть слаженно и четко скоординировано между всеми участниками. Президент подчеркивал, что нужно выстроить именно целостную систему управления национальными проектами», — сказал Мишустин. Крайне важно добиться практических результатов — «тех, что от нас ждут граждане России», указал он. Главными целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» являются строительство 1 млрд кв. м жилья и обновление жилого фонда страны на 20%, сообщил URA.RU первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, «Для этого потребуется построить еще около 350 млн кв. м сопутствующей инфраструктуры, вовлечь в оборот 250 тыс. га земельных участков», — сказал он. По словам парламентария, сегодня рынок жилья отказался от точечной застройки в пользу комплексных проектов. «Пока удалось частично решить вопрос с созданием объектов социальной инфраструктуры. Но концепция создания комфортной среды для жизни включает еще и дороги, общественный транспорт, коммунальные ресурсы, рекреационные зоны, точки приложения труда. Новый нацпроект должен синхронизировать градостроительные планы органов власти, строителей, дорожников, ресурсников, сопутствующего бизнеса», — пояснил Кошелев. Таким образом, речь идет о формировании большого государственного заказа на выполнение конкретных работ, указал зампред думского комитета. В то же время производственная база не готова обеспечить резко возросшие потребности, поскольку это приведет к дефициту основных ресурсов, отметил он. «В перспективе 2024—2025 годов произойдет кратное увеличение себестоимости по причине спекулятивного роста цен на кадры, материалы, механизмы, — пояснил парламентарий. — Чтобы нивелировать этот негативный эффект, необходимо при проработке плана мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры учитывать обеспеченность всеми ресурсами. Отрасли ЖКХ требуется государственное планирование, позволяющее отслеживать и прогнозировать динамику спроса и предложения на рынке и принимать своевременные решения». Одной из главных задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должна стать проработка вопроса снижения стоимости квадратного метра жилья и повышения его доступности на первичном рынке, считает заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Мы также ждем новых инструментов и показателей по программе переселения граждан из аварийного жилья», — сказала URA.RU парламентарий. Президент России Владимир Путин, напомнила она, конкретно указал на необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры, которая является одной из составляющих указанного нацпроекта. Были озвучены цифры: 4,5 трлн рублей, из которых 1,5 трлн — бюджетные средства, а остальные 3 трлн — внебюджетные. Не менее важное значение имеет вопрос повышения энергоэффективности зданий и сооружений, что должно стать составной частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Разворотнева надеется, что с этой целью будут установлены конкретные целевые показатели и разработаны инструменты, поскольку «до сих пор многие программы по энергоэффективности не были выполнены из-за отсутствия должного контроля и анализа». Принявший участие в обсуждении нацпроекта «Средства для производства и автоматизации» глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев пояснил URA.RU, что его основная задача заключается в обеспечении растущей промышленности России средствами производства и автоматизации, включая робототехнику, станки и инструменты. Он также высказал уверенность, что нацпроект по развитию технологического и экономического потенциала России имеет все перспективы достичь заявленных результатов. Этому будет способствовать тщательная проработка вопросов, характерная кабинету министров во главе с Мишустиным, убежден Гутенев. В свою очередь профессор кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина считает, что активное внедрение робототехники в производственные процессы в целях сокращения рутинных операций, позволит высвободить специалистов и, как результат, способствовать решению проблемы дефицита кадров.