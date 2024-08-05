05 августа 2024

В городе ХМАО закроют железнодорожные переезды

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе ХМАО перекроют железнодорожные переезды
В городе ХМАО перекроют железнодорожные переезды Фото:

В Югорске (ХМАО) 8 и 9 августа 2024 года в дневное время перекроют движение транспорта на железнодорожных переездах. Власти города сообщили, что ограничение связано с ремонтом дороги.

«В связи с работами по ремонту проезжей части автодороги 8 и 9 августа с 08:00 до 17:00  закроют железнодорожные переезды: ж/д переезд на ул.Торговая, ж/д переезд ул. Вавилова — ул. Южная. Просим югорчан заранее спланировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути проезда», — сообщили власти Югорска в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что на участке федеральной дороги в Октябрьском районе из-за ремонта ограничено движение транспорта.  Для автомобилистов организовано реверсивное движение.

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В Югорске (ХМАО) 8 и 9 августа 2024 года в дневное время перекроют движение транспорта на железнодорожных переездах. Власти города сообщили, что ограничение связано с ремонтом дороги. «В связи с работами по ремонту проезжей части автодороги 8 и 9 августа с 08:00 до 17:00  закроют железнодорожные переезды: ж/д переезд на ул.Торговая, ж/д переезд ул. Вавилова — ул. Южная. Просим югорчан заранее спланировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути проезда», — сообщили власти Югорска в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на участке федеральной дороги в Октябрьском районе из-за ремонта ограничено движение транспорта.  Для автомобилистов организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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