05 августа 2024

Студентов вузов пригласили на стажировку в правительство ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция На работу на велосипеде в Правительстве ЯНАО. Салехард, правительство янао, ямал
Студенты и выпускники получили возможность устроиться в правительство Фото:

В правительстве ЯНАО объявили о старте программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Особенностью этой инициативы являются оплачиваемые стажировки и обеспечение молодых специалистов жильем на период ее прохождения, сообщили власти.

«На Ямале объявили о запуске новой программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Молодые специалисты смогут получить ценный опыт работы в государственном секторе, а также возможность профессионального роста и развития», — сообщила пресс-служба на официальном сайте правительства.

Программа прохождения стажировки будет разработана персонально для каждого участника и предусматривает назначение наставника для содействия в адаптации на рабочем месте. Наиболее отличившимся стажерам будет предложено трудоустройство.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты и выпускники ВШЭ получили шанс пройти стажировку в государственных учреждениях Ямала. Соглашение о сотрудничестве было заключено губернатором региона Дмитрием Артюховым совместно с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым.

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В правительстве ЯНАО объявили о старте программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Особенностью этой инициативы являются оплачиваемые стажировки и обеспечение молодых специалистов жильем на период ее прохождения, сообщили власти. «На Ямале объявили о запуске новой программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Молодые специалисты смогут получить ценный опыт работы в государственном секторе, а также возможность профессионального роста и развития», — сообщила пресс-служба на официальном сайте правительства. Программа прохождения стажировки будет разработана персонально для каждого участника и предусматривает назначение наставника для содействия в адаптации на рабочем месте. Наиболее отличившимся стажерам будет предложено трудоустройство. Ранее URA.RU сообщало, что студенты и выпускники ВШЭ получили шанс пройти стажировку в государственных учреждениях Ямала. Соглашение о сотрудничестве было заключено губернатором региона Дмитрием Артюховым совместно с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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