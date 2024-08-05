Студентов вузов пригласили на стажировку в правительство ЯНАО

В правительстве ЯНАО объявили о старте программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Особенностью этой инициативы являются оплачиваемые стажировки и обеспечение молодых специалистов жильем на период ее прохождения, сообщили власти.
«На Ямале объявили о запуске новой программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Молодые специалисты смогут получить ценный опыт работы в государственном секторе, а также возможность профессионального роста и развития», — сообщила пресс-служба на официальном сайте правительства.
Программа прохождения стажировки будет разработана персонально для каждого участника и предусматривает назначение наставника для содействия в адаптации на рабочем месте. Наиболее отличившимся стажерам будет предложено трудоустройство.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В правительстве ЯНАО объявили о старте программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Особенностью этой инициативы являются оплачиваемые стажировки и обеспечение молодых специалистов жильем на период ее прохождения, сообщили власти. «На Ямале объявили о запуске новой программы стажировок для студентов и выпускников вузов. Молодые специалисты смогут получить ценный опыт работы в государственном секторе, а также возможность профессионального роста и развития», — сообщила пресс-служба на официальном сайте правительства. Программа прохождения стажировки будет разработана персонально для каждого участника и предусматривает назначение наставника для содействия в адаптации на рабочем месте. Наиболее отличившимся стажерам будет предложено трудоустройство. Ранее URA.RU сообщало, что студенты и выпускники ВШЭ получили шанс пройти стажировку в государственных учреждениях Ямала. Соглашение о сотрудничестве было заключено губернатором региона Дмитрием Артюховым совместно с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым.