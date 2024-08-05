Таксисты и дальнобойщики захватили парковку тюменского ЖК

На парковке тюменского ЖК «Заречный» незаконно паркуют грузовые машины

06 августа 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Жители ЖК «Заречный» недовольны тем, что их придомовой парковкой пользуются водители грузовиков (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Водители грузовиков и служб такси ежедневно паркуют свои автомобили на стоянке ЖК «Заречный» в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные жители. При этом, по действующим правилам дорожного движения, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена. «В нашем ЖК очень большая парковка. И многие водители большегрузных машин начали этим активно пользоваться. Грузовики могут оставить на стоянке как на одну ночь, так и на несколько дней. Это смотрится очень некрасиво и „съедает“ очень много машиномест. Мы такому соседству не рады. Еще очень часто свои машины оставляют таксисты», — сообщила URA.RU одна из жительниц ЖК «Заречный». По ее словам, водители на замечания тюменцев по поводу незаконной парковки реагируют агрессивно. «Когда говоришь им, что по действующим ПДД парковать большегрузы возле жилых домов нельзя, начинают ругаться матом. Говорят, мол, что никому не мешают. Места хватает всем», — отметила собеседница агентства. По действующим в России ПДД, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена. За нарушение владельцам автотранспорта грозит штраф до 1 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители грузовиков и служб такси ежедневно паркуют свои автомобили на стоянке ЖК «Заречный» в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные жители. При этом, по действующим правилам дорожного движения, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена. «В нашем ЖК очень большая парковка. И многие водители большегрузных машин начали этим активно пользоваться. Грузовики могут оставить на стоянке как на одну ночь, так и на несколько дней. Это смотрится очень некрасиво и „съедает“ очень много машиномест. Мы такому соседству не рады. Еще очень часто свои машины оставляют таксисты», — сообщила URA.RU одна из жительниц ЖК «Заречный». По ее словам, водители на замечания тюменцев по поводу незаконной парковки реагируют агрессивно. «Когда говоришь им, что по действующим ПДД парковать большегрузы возле жилых домов нельзя, начинают ругаться матом. Говорят, мол, что никому не мешают. Места хватает всем», — отметила собеседница агентства. По действующим в России ПДД, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена. За нарушение владельцам автотранспорта грозит штраф до 1 500 рублей.