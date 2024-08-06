«Мы можем взорваться как в Тагиле»: житель Ирбита пожаловался на неисправную вентиляцию в доме. Фото

Житель Ирбита пожаловался на неисправную вентиляцию в доме

06 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Ирбитчанин считает, что его пятиэтажку надо отключить от газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Житель пятиэтажки в Ирбите (Свердловская область) Алексей Кононов опасается повторения трагедии как в Нижнем Тагиле. Мужчина заявил URA.RU, что в его многоквартирном доме более 20 лет неисправна вентиляция. При этом в управляющей компании «Ваш дом» опровергают его слова. «Наш дом №59 на улице Советская 1992 года постройки, оборудован газом. Но если по нормам вентиляция должна выходить на крышу, то у нас она выведена на чердак. Когда дом строили, был распад Советского Союза, его разграбление, никакого контроля не было. Собственники приняли его в таком виде, но это опасно. В нашем доме может повториться трагедия как в Нижнем Тагиле», — поделился опасениями Кононов. Сам он живет в пятиэтажке у своей мамы. Всего в доме 16 подъездов и 193 квартиры. Мужчина говорит, что кроме смертельной опасности неправильная вентиляция причиняет и много бытовых неудобств. Например, копоть в кухне, плесень в ванной и постоянные чужие запахи в квартире, в том числе в туалете. «Вчера после взрыва в Нижнем Тагиле приходили с проверкой газовики. Я им говорю: у нас вентиляция не работает. Они мне отвечают: мы знаем (это подтверждает аудиозапись, которая есть в редакции — прим.URA.RU). Тяга должна быть такой, чтобы лист бумаги присасывался к вентиляционному отверстию, а у нас он падает на пол», — продолжает мужчина. В доказательство своих слов он прислал видео. Кононов считает, что собственники дома должны сами позаботиться о своей безопасности и переоборудовать вентиляционные выходы. Поскольку заставить сделать это жильцов всех 193 квартир крайне сложно, он предлагает взять на себя эту задачу надзорным органам. «Например, Госжилинспекция может обязать жильцов переделать вентиляцию совместно с управляющей компанией. А пока этого не сделают, отключить всему дому газ», — говорит мужчина. Он уже написал заявление в департамент государственного жилищного и строительного надзора (ГЖиСН) Свердловской области. Агентством туда направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. «Информация не соответствует действительности. Дом газифицирован, вентиляционные каналы проверяются в соответствии с законодательством три раза в год. Вентканалы у нас в чистом состоянии, вентиляция исправна, выходит на крышу, у меня есть подтверждения. Мы работаем по нормативным документам: если надо проверять, мы ходим проверяем, если где-то что-то не работает — мы исправляем. Мы подходим к этому очень трепетно», — прокомментировала жалобу директор УК «Ваш дом» Галина Дудина и посоветовала жильцам Кононовым три раза в год предоставлять доступ для проверки вентиляции в своей квартире. В многоквартирном доме, по словам одного из жильцов, неисправна вентиляция Фото: читатель URA.RU Об этом он сообщил в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель пятиэтажки в Ирбите (Свердловская область) Алексей Кононов опасается повторения трагедии как в Нижнем Тагиле. Мужчина заявил URA.RU, что в его многоквартирном доме более 20 лет неисправна вентиляция. При этом в управляющей компании «Ваш дом» опровергают его слова. «Наш дом №59 на улице Советская 1992 года постройки, оборудован газом. Но если по нормам вентиляция должна выходить на крышу, то у нас она выведена на чердак. Когда дом строили, был распад Советского Союза, его разграбление, никакого контроля не было. Собственники приняли его в таком виде, но это опасно. В нашем доме может повториться трагедия как в Нижнем Тагиле», — поделился опасениями Кононов. Сам он живет в пятиэтажке у своей мамы. Всего в доме 16 подъездов и 193 квартиры. Мужчина говорит, что кроме смертельной опасности неправильная вентиляция причиняет и много бытовых неудобств. Например, копоть в кухне, плесень в ванной и постоянные чужие запахи в квартире, в том числе в туалете. «Вчера после взрыва в Нижнем Тагиле приходили с проверкой газовики. Я им говорю: у нас вентиляция не работает. Они мне отвечают: мы знаем (это подтверждает аудиозапись, которая есть в редакции — прим.URA.RU). Тяга должна быть такой, чтобы лист бумаги присасывался к вентиляционному отверстию, а у нас он падает на пол», — продолжает мужчина. В доказательство своих слов он прислал видео. Кононов считает, что собственники дома должны сами позаботиться о своей безопасности и переоборудовать вентиляционные выходы. Поскольку заставить сделать это жильцов всех 193 квартир крайне сложно, он предлагает взять на себя эту задачу надзорным органам. «Например, Госжилинспекция может обязать жильцов переделать вентиляцию совместно с управляющей компанией. А пока этого не сделают, отключить всему дому газ», — говорит мужчина. Он уже написал заявление в департамент государственного жилищного и строительного надзора (ГЖиСН) Свердловской области. Агентством туда направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. «Информация не соответствует действительности. Дом газифицирован, вентиляционные каналы проверяются в соответствии с законодательством три раза в год. Вентканалы у нас в чистом состоянии, вентиляция исправна, выходит на крышу, у меня есть подтверждения. Мы работаем по нормативным документам: если надо проверять, мы ходим проверяем, если где-то что-то не работает — мы исправляем. Мы подходим к этому очень трепетно», — прокомментировала жалобу директор УК «Ваш дом» Галина Дудина и посоветовала жильцам Кононовым три раза в год предоставлять доступ для проверки вентиляции в своей квартире.