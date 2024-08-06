Челябинский генерал МВД Скоков попрощался с личным составом в связи с отставкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков попрощался с коллегами и жителям региона Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства перед выходом в отставку. Это совпало с празднованием 105 годовщины создания регионального ведомства. Генерал выразил благодарность коллегам и всем жителям области за поддержку, помощь и доверие.

«Южный Урал навсегда останется в моем сердце с его природной красотой, уникальной историей, культурными и духовными ценностями, индустриальной мощью и главным богатством — искренними людьми с твердым и мужественным характером. Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед МВД России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — передает слова Скокова пресс-служба ГУ МВД по региону.

Скоков отметил, что для него было нести службу в Челябинской области. Он пожелал региону мирного неба и процветания. Коллегам же дал напутствие и дальше стоять на страже правопорядка, незамедлительно приходить на помощь людям, чтобы каждый житель области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией.

«От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья. Южный Урал стал новой главой в моей книге жизни, которую, я всегда буду вспоминать с особой теплотой!», — закончил свою речь Скоков.

Новость по теме
Трехуровневая система контроля: чем запомнился начальник челябинского ГУ МВД Скоков

Об отставке Скокова стало известно в начале июня, перед его выходом из отпуска. Тогда источники URA.RU сообщили, что с отдыха на прежнее место работы он не вернется. После новости об отставке генерала URA.RU вспомнило его инициативы, направленные на развитие региона.

Генерал-лейтенант Михаил Скоков поблагодарил коллег за совместную работу
Генерал-лейтенант Михаил Скоков поблагодарил коллег за совместную работу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства перед выходом в отставку. Это совпало с празднованием 105 годовщины создания регионального ведомства. Генерал выразил благодарность коллегам и всем жителям области за поддержку, помощь и доверие. «Южный Урал навсегда останется в моем сердце с его природной красотой, уникальной историей, культурными и духовными ценностями, индустриальной мощью и главным богатством — искренними людьми с твердым и мужественным характером. Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед МВД России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — передает слова Скокова пресс-служба ГУ МВД по региону. Скоков отметил, что для него было нести службу в Челябинской области. Он пожелал региону мирного неба и процветания. Коллегам же дал напутствие и дальше стоять на страже правопорядка, незамедлительно приходить на помощь людям, чтобы каждый житель области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией. «От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья. Южный Урал стал новой главой в моей книге жизни, которую, я всегда буду вспоминать с особой теплотой!», — закончил свою речь Скоков. Об отставке Скокова стало известно в начале июня, перед его выходом из отпуска. Тогда источники URA.RU сообщили, что с отдыха на прежнее место работы он не вернется. После новости об отставке генерала URA.RU вспомнило его инициативы, направленные на развитие региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...