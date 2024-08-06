Челябинский генерал МВД Скоков попрощался с личным составом в связи с отставкой. Фото

06 августа 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков попрощался с коллегами и жителям региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства перед выходом в отставку. Это совпало с празднованием 105 годовщины создания регионального ведомства. Генерал выразил благодарность коллегам и всем жителям области за поддержку, помощь и доверие. «Южный Урал навсегда останется в моем сердце с его природной красотой, уникальной историей, культурными и духовными ценностями, индустриальной мощью и главным богатством — искренними людьми с твердым и мужественным характером. Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед МВД России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — передает слова Скокова пресс-служба ГУ МВД по региону. Скоков отметил, что для него было нести службу в Челябинской области. Он пожелал региону мирного неба и процветания. Коллегам же дал напутствие и дальше стоять на страже правопорядка, незамедлительно приходить на помощь людям, чтобы каждый житель области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией. «От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья. Южный Урал стал новой главой в моей книге жизни, которую, я всегда буду вспоминать с особой теплотой!», — закончил свою речь Скоков. Новость по теме Трехуровневая система контроля: чем запомнился начальник челябинского ГУ МВД Скоков Об отставке Скокова стало известно в начале июня, перед его выходом из отпуска. Тогда источники URA.RU сообщили, что с отдыха на прежнее место работы он не вернется. После новости об отставке генерала URA.RU вспомнило его инициативы, направленные на развитие региона. Генерал-лейтенант Михаил Скоков поблагодарил коллег за совместную работу Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства перед выходом в отставку. Это совпало с празднованием 105 годовщины создания регионального ведомства. Генерал выразил благодарность коллегам и всем жителям области за поддержку, помощь и доверие. «Южный Урал навсегда останется в моем сердце с его природной красотой, уникальной историей, культурными и духовными ценностями, индустриальной мощью и главным богатством — искренними людьми с твердым и мужественным характером. Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед МВД России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — передает слова Скокова пресс-служба ГУ МВД по региону. Скоков отметил, что для него было нести службу в Челябинской области. Он пожелал региону мирного неба и процветания. Коллегам же дал напутствие и дальше стоять на страже правопорядка, незамедлительно приходить на помощь людям, чтобы каждый житель области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией. «От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья. Южный Урал стал новой главой в моей книге жизни, которую, я всегда буду вспоминать с особой теплотой!», — закончил свою речь Скоков. Об отставке Скокова стало известно в начале июня, перед его выходом из отпуска. Тогда источники URA.RU сообщили, что с отдыха на прежнее место работы он не вернется. После новости об отставке генерала URA.RU вспомнило его инициативы, направленные на развитие региона.