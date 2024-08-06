Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков попрощался с личным составом регионального ведомства перед выходом в отставку. Это совпало с празднованием 105 годовщины создания регионального ведомства. Генерал выразил благодарность коллегам и всем жителям области за поддержку, помощь и доверие.
«Южный Урал навсегда останется в моем сердце с его природной красотой, уникальной историей, культурными и духовными ценностями, индустриальной мощью и главным богатством — искренними людьми с твердым и мужественным характером. Хочу выразить слова глубокой признательности всем жителям региона за поддержку и помощь, оказанные полиции при выполнении ответственных задач, стоящих перед МВД России, и поблагодарить за понимание и оказанное доверие», — передает слова Скокова пресс-служба ГУ МВД по региону.
Скоков отметил, что для него было нести службу в Челябинской области. Он пожелал региону мирного неба и процветания. Коллегам же дал напутствие и дальше стоять на страже правопорядка, незамедлительно приходить на помощь людям, чтобы каждый житель области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией.
«От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья. Южный Урал стал новой главой в моей книге жизни, которую, я всегда буду вспоминать с особой теплотой!», — закончил свою речь Скоков.
Об отставке Скокова стало известно в начале июня, перед его выходом из отпуска. Тогда источники URA.RU сообщили, что с отдыха на прежнее место работы он не вернется. После новости об отставке генерала URA.RU вспомнило его инициативы, направленные на развитие региона.
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