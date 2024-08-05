Куйвашев утвердил новые запреты для курильщиков

Ограничения вступят в силу с 1 сентября
В Свердловской области с 1 сентября вступят в силу новые ограничения для курильщиков. В перечень мест, где запрещено курить, добавились остановки, парковки, леса, парки и территории возле магазина. Законопроект подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно принятому закону, будет запрещено курение в шести зонах:
- На расположенных вне территории автовокзала остановочных пунктах движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;
- В подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
- В границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами;
- На открытых парковках общего пользования;
- На расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, торговли, общественного питания, помещения рынков, ларьки;
- На расстоянии менее чем 15 метров от помещений органов госвласти Свердловской области, местного самоуправления муниципальных образований.
Ранее инициативу поддержали депутаты заксобрания. Проголосовали «за» 44 депутата, один высказался «против», а еще один воздержался.
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