05 августа 2024

Куйвашев утвердил новые запреты для курильщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вступят в силу с 1 сентября
Ограничения вступят в силу с 1 сентября Фото:

В Свердловской области с 1 сентября вступят в силу новые ограничения для курильщиков. В перечень мест, где запрещено курить, добавились остановки, парковки, леса, парки и территории возле магазина. Законопроект подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно принятому закону, будет запрещено курение в шести зонах:

  • На расположенных вне территории автовокзала остановочных пунктах движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;
  • В подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
  • В границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами;
  • На открытых парковках общего пользования;
  • На расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, торговли, общественного питания, помещения рынков, ларьки;
  • На расстоянии менее чем 15 метров от помещений органов госвласти Свердловской области, местного самоуправления муниципальных образований.

Ранее инициативу поддержали депутаты заксобрания. Проголосовали «за» 44 депутата, один высказался «против», а еще один воздержался.

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В Свердловской области с 1 сентября вступят в силу новые ограничения для курильщиков. В перечень мест, где запрещено курить, добавились остановки, парковки, леса, парки и территории возле магазина. Законопроект подписал губернатор Евгений Куйвашев. Согласно принятому закону, будет запрещено курение в шести зонах: Ранее инициативу поддержали депутаты заксобрания. Проголосовали «за» 44 депутата, один высказался «против», а еще один воздержался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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