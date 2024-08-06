В Челябинской области задержали мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу

06 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В отношении гражданина Таджикистана возбуждено несколько уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области правоохранители задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, родители девочки узнали о произошедшем, и тут же подали заявление. «По предварительным данным, школьница общалась с иностранцем в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, школьница провела с иностранным ухажером все выходные. Связь между ними осталась бы тайной, если бы не родители девочки, которые узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в ее телефоне. Тут же было написано заявление в правоохранительные органы. Иностранец был задержан и проверен по базам. Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно. «В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения», — добавил источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области правоохранители задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, родители девочки узнали о произошедшем, и тут же подали заявление. «По предварительным данным, школьница общалась с иностранцем в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, школьница провела с иностранным ухажером все выходные. Связь между ними осталась бы тайной, если бы не родители девочки, которые узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в ее телефоне. Тут же было написано заявление в правоохранительные органы. Иностранец был задержан и проверен по базам. Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно. «В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения», — добавил источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.