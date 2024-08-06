В Челябинской области задержали мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
В отношении гражданина Таджикистана возбуждено несколько уголовных дел Фото:

В Челябинской области правоохранители задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, родители девочки узнали о произошедшем, и тут же подали заявление.

«По предварительным данным, школьница общалась с иностранцем в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, школьница провела с иностранным ухажером все выходные. Связь между ними осталась бы тайной, если бы не родители девочки, которые узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в ее телефоне. Тут же было написано заявление в правоохранительные органы. Иностранец был задержан и проверен по базам. Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно.

«В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения», — добавил источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области правоохранители задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, родители девочки узнали о произошедшем, и тут же подали заявление. «По предварительным данным, школьница общалась с иностранцем в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, школьница провела с иностранным ухажером все выходные. Связь между ними осталась бы тайной, если бы не родители девочки, которые узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в ее телефоне. Тут же было написано заявление в правоохранительные органы. Иностранец был задержан и проверен по базам. Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно. «В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения», — добавил источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...