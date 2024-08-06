В Челябинской области задержали мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу

В Челябинской области правоохранители задержали 19-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, родители девочки узнали о произошедшем, и тут же подали заявление.
«По предварительным данным, школьница общалась с иностранцем в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, школьница провела с иностранным ухажером все выходные. Связь между ними осталась бы тайной, если бы не родители девочки, которые узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в ее телефоне. Тут же было написано заявление в правоохранительные органы. Иностранец был задержан и проверен по базам. Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно.
«В отношении мигранта возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения», — добавил источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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