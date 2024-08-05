Стали известны личности задержанных в Нижнем Тагиле после обрушения дома

В рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле задержаны 33-летний слесарь Александр Алимов, его 44-летняя коллега Александра Ерыкина и мастер «Газэкс» Максим Гривский. Последний ранее уже привлекался к ответственности, сообщают местные СМИ.
«Максим Гривский привлекался к административной ответственности в 2018 году за то, что проводил ремонт газопровода, не установив предупреждающие знаки. Тогда он отделался штрафом в 20 тысяч рублей», — передает «КП-Екатеринбург».
Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток, в них принимали участие сотни сотрудников разных спецслужб. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Все самое главное о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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