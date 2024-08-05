Дочь экс-главы компании из ЯНАО потребовала у отца алименты на миллиард рублей

Дочь бизнесмена Гайнутдинова потребовала взыскать с отца алименты на миллиард

06 августа 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Сумма в 1,033 млрд рублей включает в себя неустойку, индексацию и проценты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дочь создателя компании «Ямалдорстрой» Марса Гайнутдинова потребовала взыскать с отца алименты на сумму, превышающую один миллиард рублей. После того как дочь бизнесмена Татьяна проиграла спор, дело ушло в апелляцию, сообщают в Самарском облсуде. История с алиментами осложняется тем, что Гайнутдинов тоже обратился в суд — миллионер требует признать себя банкротом. «С учетом данных, которые были получены в этом году по запросу Промышленного районного суда, господин Гайнутдинов оказался должен дочери 19,3 млн рублей собственно алиментов. Сумма в 1,033 млрд рублей включает в себя также неустойку, индексацию и проценты за незаконное пользование чужими деньгами. Обстоятельно исследовав дело, районный суд тем не менее отказал в удовлетворении иска», — сообщает газета «Обозрение». Как рассказывает источник, дочь основателя «Ямалдорстроя» Татьяна Гайнутдинова родилась в 1995 году в Челябинске. Ее родители расстались, когда девочке было четыре месяца. О невыплаченных алиментах Татьяна узнала в прошлом году от матери. Как сообщает telegram-канал SHOT, ссылаясь на данные адвокатов, в 1996 году через приставов мать Татьяны Гайнутдиновой получила только две выплаты — 120 и 300 рублей. «Остальные попытки добиться денег ни к чему не привели. Гайнутдинов поднялся до влиятельного бизнесмена, и приставы говорили, что не хотят с ними связываться», — поясняет источник. Повзрослев, Татьяна сама обратилась в суд. Иск она проиграла, и сейчас дело готовится к рассмотрению в суде апелляционной инстанции. По данным SHOT, Марс Гайнутдинов подал в Московский арбитражный суд на признание себя банкротом. Цена иска — 180 млн рублей, сообщает «Обозрение». «Сам он, по словам представителя Татьяны, еще два года назад уехал из России в Саудовскую Аравию — после того как руководство „Ямалдорстроя“ заподозрили в уклонении от налогов, продал акции компании и переписал имущество на других своих детей», — сообщают авторы канала. Татьяна живет в Подмосковье и занимается экологическими проектами. По данным открытых источников, Марс Гайнутдинов родился в 1963 году, он бывший председатель совета директоров АО «Ямалдорстрой». Его дважды признавали «Человеком года» за развитие Севера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь создателя компании «Ямалдорстрой» Марса Гайнутдинова потребовала взыскать с отца алименты на сумму, превышающую один миллиард рублей. После того как дочь бизнесмена Татьяна проиграла спор, дело ушло в апелляцию, сообщают в Самарском облсуде. История с алиментами осложняется тем, что Гайнутдинов тоже обратился в суд — миллионер требует признать себя банкротом. «С учетом данных, которые были получены в этом году по запросу Промышленного районного суда, господин Гайнутдинов оказался должен дочери 19,3 млн рублей собственно алиментов. Сумма в 1,033 млрд рублей включает в себя также неустойку, индексацию и проценты за незаконное пользование чужими деньгами. Обстоятельно исследовав дело, районный суд тем не менее отказал в удовлетворении иска», — сообщает газета «Обозрение». Как рассказывает источник, дочь основателя «Ямалдорстроя» Татьяна Гайнутдинова родилась в 1995 году в Челябинске. Ее родители расстались, когда девочке было четыре месяца. О невыплаченных алиментах Татьяна узнала в прошлом году от матери. Как сообщает telegram-канал SHOT, ссылаясь на данные адвокатов, в 1996 году через приставов мать Татьяны Гайнутдиновой получила только две выплаты — 120 и 300 рублей. «Остальные попытки добиться денег ни к чему не привели. Гайнутдинов поднялся до влиятельного бизнесмена, и приставы говорили, что не хотят с ними связываться», — поясняет источник. Повзрослев, Татьяна сама обратилась в суд. Иск она проиграла, и сейчас дело готовится к рассмотрению в суде апелляционной инстанции. По данным SHOT, Марс Гайнутдинов подал в Московский арбитражный суд на признание себя банкротом. Цена иска — 180 млн рублей, сообщает «Обозрение». «Сам он, по словам представителя Татьяны, еще два года назад уехал из России в Саудовскую Аравию — после того как руководство „Ямалдорстроя“ заподозрили в уклонении от налогов, продал акции компании и переписал имущество на других своих детей», — сообщают авторы канала. Татьяна живет в Подмосковье и занимается экологическими проектами. По данным открытых источников, Марс Гайнутдинов родился в 1963 году, он бывший председатель совета директоров АО «Ямалдорстрой». Его дважды признавали «Человеком года» за развитие Севера.