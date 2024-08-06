Российские войска освободили Тимофеевку

06 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают направление к Красноармейску Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России, действующие в составе группировки «Центр», освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные группировки „Центр“ освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР», — об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. ВС РФ вели бои за освобождение Тимофеевки с 1 августа и продолжают направляться в сторону Красноармейска. Ранее российские войска продолжали активное наступление на запад от Очеретино, стремясь прорваться к стратегически важному поселению Гродовка и контролировать трассу Константиновка — Красноармейск. Украинские силы в этом районе сталкиваются с тяжелыми потерями и вынуждены отступать дальше на запад. К вечеру 2 августа российские подразделения уже вели ожесточенные бои за Желанное, Тимофеевку и Ивановку. Тем временем, наиболее сложная ситуация на линии фронта сохраняется у Воздвиженки, где противник пока удерживает оборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России, действующие в составе группировки «Центр», освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военные группировки „Центр“ освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР», — об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. ВС РФ вели бои за освобождение Тимофеевки с 1 августа и продолжают направляться в сторону Красноармейска. Ранее российские войска продолжали активное наступление на запад от Очеретино, стремясь прорваться к стратегически важному поселению Гродовка и контролировать трассу Константиновка — Красноармейск. Украинские силы в этом районе сталкиваются с тяжелыми потерями и вынуждены отступать дальше на запад. К вечеру 2 августа российские подразделения уже вели ожесточенные бои за Желанное, Тимофеевку и Ивановку. Тем временем, наиболее сложная ситуация на линии фронта сохраняется у Воздвиженки, где противник пока удерживает оборону.