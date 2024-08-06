Мэр Тюмени Максим Афанасьев забрал еще одного сотрудника из администрации Тобольска

Мэр Тюмени забрал еще одного сотрудника из администрации Тобольска

06 августа 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Мэр Тюмени забрал еще одного сотрудника из администрации Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Максим Афанасьев забрал еще одного сотрудника из администрации Тобольска. Об этом сообщат собеседники агентства URA.RU из администрации Тобольска. По их словам, главу департамента образования Анну Стенникову переводят на новую должность в Тюмень. Она займет место заместителя директора департамента по образованию Ольги Трениной. «Она займет место заместителя директора департамента по образованию Ольги Трениной. В карьерном плане, это шаг назад, но если смотреть на это как на перевод в областную столицу, то такое решение показывает лояльность Афанасьева к своей сотруднице, которая проработала с ним в Тобольске и зарекомендовала себя, как грамотный специалист», — сообщают инсайдеры URA.RU из правительства Тюмени. Это уже третий по счету член тобольской команды Максима Афанасьева, который переехал в Тюмень вслед за шефом. Не исключено, что в будущем Анна Стенникова даже сможет заменить действующего главу отраслевого органа Ольгу Тренину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Тюмени Максим Афанасьев забрал еще одного сотрудника из администрации Тобольска. Об этом сообщат собеседники агентства URA.RU из администрации Тобольска. По их словам, главу департамента образования Анну Стенникову переводят на новую должность в Тюмень. Она займет место заместителя директора департамента по образованию Ольги Трениной. «Она займет место заместителя директора департамента по образованию Ольги Трениной. В карьерном плане, это шаг назад, но если смотреть на это как на перевод в областную столицу, то такое решение показывает лояльность Афанасьева к своей сотруднице, которая проработала с ним в Тобольске и зарекомендовала себя, как грамотный специалист», — сообщают инсайдеры URA.RU из правительства Тюмени. Это уже третий по счету член тобольской команды Максима Афанасьева, который переехал в Тюмень вслед за шефом. Не исключено, что в будущем Анна Стенникова даже сможет заменить действующего главу отраслевого органа Ольгу Тренину.