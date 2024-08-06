Российская армия сожгла двигавшиеся к Курской области бронемашины ВСУ

При попытке прорыва ВСУ использовали танки, сообщил Юрий Котенок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ при попытке прорыва в Курскую область использовали бронетехнику и четыре танка. Бронемашины были сожжены российской армией, сообщил военкор Юрий Котенок.
«При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в т. ч. танки. Несколько бронемашин сожжены», — написал военкор в своем telegram-канале.
Днем 6 августа власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ. По их данным, бойцы погранслужбы ФСБ РФ и ВС РФ не допустили прорыва украинских военных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.