Российская армия сожгла двигавшиеся к Курской области бронемашины ВСУ

06 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

При попытке прорыва ВСУ использовали танки, сообщил Юрий Котенок Фото: U.S. Army / SarahBeth Davis новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ при попытке прорыва в Курскую область использовали бронетехнику и четыре танка. Бронемашины были сожжены российской армией, сообщил военкор Юрий Котенок. «При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в т. ч. танки. Несколько бронемашин сожжены», — написал военкор в своем telegram-канале. Днем 6 августа власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ. По их данным, бойцы погранслужбы ФСБ РФ и ВС РФ не допустили прорыва украинских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ при попытке прорыва в Курскую область использовали бронетехнику и четыре танка. Бронемашины были сожжены российской армией, сообщил военкор Юрий Котенок. «При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в т. ч. танки. Несколько бронемашин сожжены», — написал военкор в своем telegram-канале. Днем 6 августа власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ. По их данным, бойцы погранслужбы ФСБ РФ и ВС РФ не допустили прорыва украинских военных.