Российская армия сожгла двигавшиеся к Курской области бронемашины ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу,  stock
При попытке прорыва ВСУ использовали танки, сообщил Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ при попытке прорыва в Курскую область использовали бронетехнику и четыре танка. Бронемашины были сожжены российской армией, сообщил военкор Юрий Котенок.

«При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в т. ч. танки. Несколько бронемашин сожжены», — написал военкор в своем telegram-канале.

Днем 6 августа власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ. По их данным, бойцы погранслужбы ФСБ РФ и ВС РФ не допустили прорыва украинских военных.

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ВСУ при попытке прорыва в Курскую область использовали бронетехнику и четыре танка. Бронемашины были сожжены российской армией, сообщил военкор Юрий Котенок. «При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в т. ч. танки. Несколько бронемашин сожжены», — написал военкор в своем telegram-канале. Днем 6 августа власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ. По их данным, бойцы погранслужбы ФСБ РФ и ВС РФ не допустили прорыва украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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