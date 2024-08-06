Власти Курской области отчитались о попытке прорыва границы со стороны ВСУ

ВС РФ и приграничная служба ФСБ не дали отрядам украинской армии прорваться в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в telegram-канале. Он предупредил, что не нужно доверять информационным выбросам насчет этой ситуации, которые могут появляться в ближайшее время.
В Курской области за минувшие сутки также было сбито 26 украинских беспилотников. Однако при обстреле Суджи ранения получили пять человек, среди них есть трое несовершеннолетних.
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ВС РФ и приграничная служба ФСБ не дали отрядам украинской армии прорваться в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в telegram-канале. Он предупредил, что не нужно доверять информационным выбросам насчет этой ситуации, которые могут появляться в ближайшее время. В Курской области за минувшие сутки также было сбито 26 украинских беспилотников. Однако при обстреле Суджи ранения получили пять человек, среди них есть трое несовершеннолетних.