Заместителя мэра Тюмени лишится своей должности

06 августа 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Артем Дяченко лишится должности заместителя мэра Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Артем Дяченко (заместителя мэра Тюмени и директор административного департамента) лишится своей должности. Об этом сообщают источники URA.RU из администрации Тюмени. На его место градоначальник Тюмени планирует поставить Светлану Сейдвалиеву, которую привез с собой из духовной столицы Сибири. Ранее Сейдвалиева была замглавы администрации Тобольска. «В Тобольске Сейдвалиева была замглавы администрации. В Тюмени Афанасьев назначил ее начальником управления муниципальной службы и кадровой работы, но кабинет дал на седьмом этаже, что указывает на приближенность чиновницы к шефу. Вскоре Сейдвалиева должна сменить Дяченко, который курирует административный департамент, но не слишком эффективен в своей должности», — сообщают инсайдеры URA.RU из правительства Тюмени. Ранее Максим Афанасьев уже поменял одного заместителя — уволил куратора экономического блока Ирину Чудову и взял на ее место экс-замглавы Тобольска Наталья Мудриченко. Не исключено, что градоначальник Тюмени хочет обезопасить себя и окружить доверенными лицами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артем Дяченко (заместителя мэра Тюмени и директор административного департамента) лишится своей должности. Об этом сообщают источники URA.RU из администрации Тюмени. На его место градоначальник Тюмени планирует поставить Светлану Сейдвалиеву, которую привез с собой из духовной столицы Сибири. Ранее Сейдвалиева была замглавы администрации Тобольска. «В Тобольске Сейдвалиева была замглавы администрации. В Тюмени Афанасьев назначил ее начальником управления муниципальной службы и кадровой работы, но кабинет дал на седьмом этаже, что указывает на приближенность чиновницы к шефу. Вскоре Сейдвалиева должна сменить Дяченко, который курирует административный департамент, но не слишком эффективен в своей должности», — сообщают инсайдеры URA.RU из правительства Тюмени. Ранее Максим Афанасьев уже поменял одного заместителя — уволил куратора экономического блока Ирину Чудову и взял на ее место экс-замглавы Тобольска Наталья Мудриченко. Не исключено, что градоначальник Тюмени хочет обезопасить себя и окружить доверенными лицами.