Развлечения В ЯНАО мужчина собрал ванну грибов. Фото Житель Ноябрьска провел отпуск в лесу, собирая грибы 06 августа 2024 в 17:03 Размер текста - 17 + Множество рыжиков нашли в лесу возле Ноябрьска Фото: Alan Levine / Public domain / Flickr Житель Ноябрьска во время отпуска насобирал ванну грибов «рыжиков». Своими успехами он поделился в социальных сетях. «Тихая охота в отпуске», — написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Шабутдинов. В посте он закрепил фото со впечатляющим количеством грибов. Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что жители ЯНАО сравнивают июльские грибы с урожаем прошлого месяца. Жители Лабытнанги показали фото лесных грибов, но осудили их качество. Грибы, которые собрал Игорь Шабутдинов Группа в VK «Рыбалка Ноябрьск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Ноябрьска во время отпуска насобирал ванну грибов «рыжиков». Своими успехами он поделился в социальных сетях. «Тихая охота в отпуске», — написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Шабутдинов. В посте он закрепил фото со впечатляющим количеством грибов. Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что жители ЯНАО сравнивают июльские грибы с урожаем прошлого месяца. Жители Лабытнанги показали фото лесных грибов, но осудили их качество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям