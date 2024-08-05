05 августа 2024

В ЯНАО мужчина собрал ванну грибов. Фото

Житель Ноябрьска провел отпуск в лесу, собирая грибы
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжики. Stock, грибы
Множество рыжиков нашли в лесу возле Ноябрьска Фото:

Житель Ноябрьска во время отпуска насобирал ванну грибов «рыжиков». Своими успехами он поделился в социальных сетях.

«Тихая охота в отпуске», — написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Шабутдинов. В посте он закрепил фото со впечатляющим количеством грибов.

Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что жители ЯНАО сравнивают июльские грибы с урожаем прошлого месяца. Жители Лабытнанги показали фото лесных грибов, но осудили их качество.

Грибы, которые собрал Игорь Шабутдинов
Грибы, которые собрал Игорь Шабутдинов

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Житель Ноябрьска во время отпуска насобирал ванну грибов «рыжиков». Своими успехами он поделился в социальных сетях. «Тихая охота в отпуске», — написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Шабутдинов. В посте он закрепил фото со впечатляющим количеством грибов. Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что жители ЯНАО сравнивают июльские грибы с урожаем прошлого месяца. Жители Лабытнанги показали фото лесных грибов, но осудили их качество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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