Множество рыжиков нашли в лесу возле Ноябрьска
Житель Ноябрьска во время отпуска насобирал ванну грибов «рыжиков». Своими успехами он поделился в социальных сетях.
«Тихая охота в отпуске», — написал в группе «Рыбалка Ноябрьск» Игорь Шабутдинов. В посте он закрепил фото со впечатляющим количеством грибов.
Ранее редакция URA.RU сообщила о том, что жители ЯНАО сравнивают июльские грибы с урожаем прошлого месяца. Жители Лабытнанги показали фото лесных грибов, но осудили их качество.
Грибы, которые собрал Игорь Шабутдинов
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