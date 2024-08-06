Мост через реку Уфа в Челябинской области построят с опережением графика. Фото, видео

06 августа 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Мост сдадут в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый мост через реку Уфа в районе Нязепетровска Челябинской области построят с опережением графика и сдадут в 2025 году. Решение о строительстве было принято после того, как глава региона Алексей Текслер оценил аварийное состояние старой переправы во время рабочей поездки в город. «В прошлом году работы по реконструкции стратегически важного для города железобетонного моста вышли в активную фазу. Согласно техзаданию ремонт сооружения разделили на три этапа: строительство временного моста, снос старого и строительство новой переправы. Первые два этапа уже завершены, план текущего года идет с опережением графика», — передает корреспондент URA.RU. По данным пресс-службы правительства региона, все работы должны быть окончены осенью 2025 года. Новый мост будет иметь длину 153 метра и включать две полосы движения шириной по 3,5 метра каждая, две полосы безопасности шириной в метр, пешеходный переход и железнодорожный переезд. Строительство моста ведется с опережением графика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мост сдадут в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый мост через реку Уфа в районе Нязепетровска Челябинской области построят с опережением графика и сдадут в 2025 году. Решение о строительстве было принято после того, как глава региона Алексей Текслер оценил аварийное состояние старой переправы во время рабочей поездки в город. «В прошлом году работы по реконструкции стратегически важного для города железобетонного моста вышли в активную фазу. Согласно техзаданию ремонт сооружения разделили на три этапа: строительство временного моста, снос старого и строительство новой переправы. Первые два этапа уже завершены, план текущего года идет с опережением графика», — передает корреспондент URA.RU. По данным пресс-службы правительства региона, все работы должны быть окончены осенью 2025 года. Новый мост будет иметь длину 153 метра и включать две полосы движения шириной по 3,5 метра каждая, две полосы безопасности шириной в метр, пешеходный переход и железнодорожный переезд.