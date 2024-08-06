Мост через реку Уфа в Челябинской области построят с опережением графика. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер бдит. Нязепетровск
Мост сдадут в 2025 году Фото:

Новый мост через реку Уфа в районе Нязепетровска Челябинской области построят с опережением графика и сдадут в 2025 году. Решение о строительстве было принято после того, как глава региона Алексей Текслер оценил аварийное состояние старой переправы во время рабочей поездки в город.

«В прошлом году работы по реконструкции стратегически важного для города железобетонного моста вышли в активную фазу. Согласно техзаданию ремонт сооружения разделили на три этапа: строительство временного моста, снос старого и строительство новой переправы. Первые два этапа уже завершены, план текущего года идет с опережением графика», — передает корреспондент URA.RU.

По данным пресс-службы правительства региона, все работы должны быть окончены осенью 2025 года. Новый мост будет иметь длину 153 метра и включать две полосы движения шириной по 3,5 метра каждая, две полосы безопасности шириной в метр, пешеходный переход и железнодорожный переезд.

Текслер бдит. Нязепетровск
Строительство моста ведется с опережением графика
Фото:
Текслер бдит. Нязепетровск
Мост сдадут в 2025 году
Фото:

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Новый мост через реку Уфа в районе Нязепетровска Челябинской области построят с опережением графика и сдадут в 2025 году. Решение о строительстве было принято после того, как глава региона Алексей Текслер оценил аварийное состояние старой переправы во время рабочей поездки в город. «В прошлом году работы по реконструкции стратегически важного для города железобетонного моста вышли в активную фазу. Согласно техзаданию ремонт сооружения разделили на три этапа: строительство временного моста, снос старого и строительство новой переправы. Первые два этапа уже завершены, план текущего года идет с опережением графика», — передает корреспондент URA.RU. По данным пресс-службы правительства региона, все работы должны быть окончены осенью 2025 года. Новый мост будет иметь длину 153 метра и включать две полосы движения шириной по 3,5 метра каждая, две полосы безопасности шириной в метр, пешеходный переход и железнодорожный переезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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