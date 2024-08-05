05 августа 2024

В Кургане перекрыли проезд по улице Карла Маркса

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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
На ул. Карла Маркса ремонтируют коллектор (фото из архива) Фото:

В Кургане ограничен проезд по улице Карла Маркса от дома №135 до улицы Бурова Петрова,60 до 5 сентября. На участке улицы проводится ремонт ветхого железобетонного коллектора, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

«На ул. Карла Маркса продолжается ремонт ветхого железобетонного коллектора. На данном этапе бригады приступили к промывке участка трубопровода диаметром 1000 мм и протяженностью 200 м. Работы проводятся на проезжей части, в связи с чем ограничен проезд автотранспорта от жилого дома по ул. Карла Маркса,135 до ул. Бурова-Петрова,60», — указано в сообщении компании.

Водителей просят был внимательными, заранее продумывать свой маршрут. Работы планируется проводить до 5 сентября.

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В Кургане ограничен проезд по улице Карла Маркса от дома №135 до улицы Бурова Петрова,60 до 5 сентября. На участке улицы проводится ремонт ветхого железобетонного коллектора, сообщает пресс-служба АО «Водный союз». «На ул. Карла Маркса продолжается ремонт ветхого железобетонного коллектора. На данном этапе бригады приступили к промывке участка трубопровода диаметром 1000 мм и протяженностью 200 м. Работы проводятся на проезжей части, в связи с чем ограничен проезд автотранспорта от жилого дома по ул. Карла Маркса,135 до ул. Бурова-Петрова,60», — указано в сообщении компании. Водителей просят был внимательными, заранее продумывать свой маршрут. Работы планируется проводить до 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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