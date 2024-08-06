В Перми проведет прием граждан главный инспектор МВД России Сергей Цилих

Прием состоится в здании краевого главка полиции Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В рамках планового инспектирования ГУ МВД РФ по Пермскому краю в столице региона проведет прием граждан главный инспектор МВД России, генерал-лейтенант Сергей Цилих. Основной темой станет рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью органов внутренних дел.

«Прием Сергея Цилиха будет осуществляться 17 августа в здании ГУ МВД России по Пермскому краю. Вход с торца с правой стороны от главного входа. Адрес — город Пермь, Комсомольский проспект, 74. Ведется предварительная запись граждан», — сообщил telegram-канал ГУ МВД региона.

Записаться на прием можно по телефонам 8(342)246-85-58, а также 8(342)246-70-34, в рабочее время с 9:00 до 13:00 часов и с 13:45 до 18:00 часов. В пятницу запись ведется с 9:00 до 13:00 часов и с 13:45 до 16:45 часов. Для регистрации необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, адрес и содержание сообщения. Непосредственно перед приемом нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.