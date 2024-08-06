Экс-начальнику службы МО РФ Тимофееву отказали в отправке на СВО

Экс-начальнику главного автобронетанкового управления Минобороны России Илье Тимофееву, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщил сам Тимофеев во время заседания в военном суде.
«Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — написал ТАСС, ссылаясь на слова Тимофеева.
Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, он обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и за покровительство с вымогательством взятки.
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