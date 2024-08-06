Экс-начальнику службы МО РФ Тимофееву отказали в отправке на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, сизо, зона, колония, тюрьма, шлюз, уфсин, итк, камера заключения, решетки, иту
Экс-начальник главного автобронетанкового управления МО обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей Фото:

Экс-начальнику главного автобронетанкового управления Минобороны России Илье Тимофееву, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщил сам Тимофеев во время заседания в военном суде.

«Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — написал ТАСС, ссылаясь на слова Тимофеева.

Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, он обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и за покровительство с вымогательством взятки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-начальнику главного автобронетанкового управления Минобороны России Илье Тимофееву, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщил сам Тимофеев во время заседания в военном суде. «Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — написал ТАСС, ссылаясь на слова Тимофеева. Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, он обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и за покровительство с вымогательством взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...