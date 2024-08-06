Экс-начальнику службы МО РФ Тимофееву отказали в отправке на СВО

06 августа 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Экс-начальник главного автобронетанкового управления МО обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-начальнику главного автобронетанкового управления Минобороны России Илье Тимофееву, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщил сам Тимофеев во время заседания в военном суде. «Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — написал ТАСС, ссылаясь на слова Тимофеева. Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, он обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и за покровительство с вымогательством взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-начальнику главного автобронетанкового управления Минобороны России Илье Тимофееву, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, отказали в отправке на СВО. Об этом сообщил сам Тимофеев во время заседания в военном суде. «Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — написал ТАСС, ссылаясь на слова Тимофеева. Илья Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, он обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей и за покровительство с вымогательством взятки.