У тюменского врача остановилось сердце во время собственных родов

В Тюмени медики спасли роженицу, которая дважды пережила остановку сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Тюменка дважды пережила остановку сердца — во время родов и на следующий день Фото:

В Тюмени врачи перинатального центра спасли жизнь своей коллеге, которая дважды пережила остановку сердца за сутки — во время родов и на следующий день после. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребенок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия легочной артерии. Сама пациентка является врачом-кардиологом ОКБ №1», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Тюменка проходила лечение и реабилитацию в течение 41 дня. Сейчас ее состояние хорошее. Родившегося мальчика назвали Романом.

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В Тюмени врачи перинатального центра спасли жизнь своей коллеге, которая дважды пережила остановку сердца за сутки — во время родов и на следующий день после. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребенок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия легочной артерии. Сама пациентка является врачом-кардиологом ОКБ №1», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тюменка проходила лечение и реабилитацию в течение 41 дня. Сейчас ее состояние хорошее. Родившегося мальчика назвали Романом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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