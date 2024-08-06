У тюменского врача остановилось сердце во время собственных родов

В Тюмени медики спасли роженицу, которая дважды пережила остановку сердца

06 августа 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Тюменка дважды пережила остановку сердца — во время родов и на следующий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени врачи перинатального центра спасли жизнь своей коллеге, которая дважды пережила остановку сердца за сутки — во время родов и на следующий день после. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребенок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия легочной артерии. Сама пациентка является врачом-кардиологом ОКБ №1», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тюменка проходила лечение и реабилитацию в течение 41 дня. Сейчас ее состояние хорошее. Родившегося мальчика назвали Романом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени врачи перинатального центра спасли жизнь своей коллеге, которая дважды пережила остановку сердца за сутки — во время родов и на следующий день после. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой деятельности, срок был доношенный. Во время родов она потеряла сознание и у нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия привели пациентку в чувство, ребенок родился здоровым. На следующий день пациентка снова пережила остановку сердца. Причина — массивная тромбоэмболия легочной артерии. Сама пациентка является врачом-кардиологом ОКБ №1», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тюменка проходила лечение и реабилитацию в течение 41 дня. Сейчас ее состояние хорошее. Родившегося мальчика назвали Романом.