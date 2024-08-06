В Челябинске шесть трамваев изменят маршруты

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Вечером 6 и 7 августа маршрут изменят трамваи №3, №14, №15, №16, №20 и №22
Вечером 6 и 7 августа маршрут изменят трамваи №3, №14, №15, №16, №20 и №22 Фото:

В Челябинске из-за завершения работ на узле улицы Каслинской 6 и 7 августа изменят движение шесть трамваев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«Трамваи №3, №14, №15, №16, №20 и №22 вечером 6 и 7 августа изменят свои маршруты. Узел пропустил через себя необходимую нагрузку, начинается его асфальтировка», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В сторону северо-запада 7 августа движение трамваев закроют с 18:00, в сторону Теплотехнического института — с 20:00. С 20:00 6 августа трамваи будут направлены:

  • №3. Автовокзал — Кирова — Российская — Карла Маркса — Автовокзал;
  • №14 и №20 завершат свою работу к 19:30;
  • №16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал;
  • №15 и №22. Областная больница — Кирова — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — Кирова — Областная больница.

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В Челябинске из-за завершения работ на узле улицы Каслинской 6 и 7 августа изменят движение шесть трамваев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «Трамваи №3, №14, №15, №16, №20 и №22 вечером 6 и 7 августа изменят свои маршруты. Узел пропустил через себя необходимую нагрузку, начинается его асфальтировка», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В сторону северо-запада 7 августа движение трамваев закроют с 18:00, в сторону Теплотехнического института — с 20:00. С 20:00 6 августа трамваи будут направлены:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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