Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт Александра Розенбаума

Концерт Александра Розенбаума в Тюмени обещает пройти при полном аншлаге
В Тюмени на концерт певца и композитора Александра Розенбаума раскупили все дорогие билеты. Об этом сообщает сайт по продаже билетов.
«Концерт Александра Розенбаума в Тюмени. Билеты по самой высокой цене. Мест нет», — говорится на сайте сервиса.
Александр Розенбаум приедет в Тюмень со своими новыми и старыми песнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на форуме TNF выступит Леонид Агутин.
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