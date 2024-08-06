Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт Александра Розенбаума

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Концерт Юлии Савичевой Курган, концертный зал, зрители
Концерт Александра Розенбаума в Тюмени обещает пройти при полном аншлаге Фото:

В Тюмени на концерт певца и композитора Александра Розенбаума раскупили все дорогие билеты. Об этом сообщает сайт по продаже билетов.

«Концерт Александра Розенбаума в Тюмени. Билеты по самой высокой цене. Мест нет», — говорится на сайте сервиса.

Александр Розенбаум приедет в Тюмень со своими новыми и старыми песнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на форуме TNF выступит Леонид Агутин.

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В Тюмени на концерт певца и композитора Александра Розенбаума раскупили все дорогие билеты. Об этом сообщает сайт по продаже билетов. «Концерт Александра Розенбаума в Тюмени. Билеты по самой высокой цене. Мест нет», — говорится на сайте сервиса. Александр Розенбаум приедет в Тюмень со своими новыми и старыми песнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на форуме TNF выступит Леонид Агутин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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