Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт Александра Розенбаума

06 августа 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Концерт Александра Розенбаума в Тюмени обещает пройти при полном аншлаге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени на концерт певца и композитора Александра Розенбаума раскупили все дорогие билеты. Об этом сообщает сайт по продаже билетов. «Концерт Александра Розенбаума в Тюмени. Билеты по самой высокой цене. Мест нет», — говорится на сайте сервиса. Александр Розенбаум приедет в Тюмень со своими новыми и старыми песнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на форуме TNF выступит Леонид Агутин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на концерт певца и композитора Александра Розенбаума раскупили все дорогие билеты. Об этом сообщает сайт по продаже билетов. «Концерт Александра Розенбаума в Тюмени. Билеты по самой высокой цене. Мест нет», — говорится на сайте сервиса. Александр Розенбаум приедет в Тюмень со своими новыми и старыми песнями. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на форуме TNF выступит Леонид Агутин.