В ХМАО приставы закрыли дом престарелых

Приставы закрыли пансионат для пожилых людей в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы закрыли дом престарелых в Сургуте
Приставы закрыли дом престарелых в Сургуте Фото:

Судебные приставы Сургута закрыли пансионат для граждан пожилого возраста ООО «Долголетие». Суд запретил работу дома престарелых из-за нарушения пожарной и санитарной безопасности.

«В отделение судебных приставов по городу Сургуту на исполнение поступил документ о приостановлении деятельности ООО „Долголетие“. Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, показала, что помещение, в котором осуществляют деятельность по оказанию социальных услуг престарелым, больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщило УФССП по ХМАО.  

Суд постановил, что помещение дома престарелых небезопасно для постояльцев. Приставы опечатали двери здания, пенсионеров разместили в социальных и медицинских учреждениях города.

Ранее URA.RU писало, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в Нижневартовске (ХМАО). Также его постояльцы получили новую одежду и мебель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы Сургута закрыли пансионат для граждан пожилого возраста ООО «Долголетие». Суд запретил работу дома престарелых из-за нарушения пожарной и санитарной безопасности. «В отделение судебных приставов по городу Сургуту на исполнение поступил документ о приостановлении деятельности ООО „Долголетие“. Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, показала, что помещение, в котором осуществляют деятельность по оказанию социальных услуг престарелым, больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщило УФССП по ХМАО.   Суд постановил, что помещение дома престарелых небезопасно для постояльцев. Приставы опечатали двери здания, пенсионеров разместили в социальных и медицинских учреждениях города. Ранее URA.RU писало, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в Нижневартовске (ХМАО). Также его постояльцы получили новую одежду и мебель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...