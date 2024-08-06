В ХМАО приставы закрыли дом престарелых

Судебные приставы Сургута закрыли пансионат для граждан пожилого возраста ООО «Долголетие». Суд запретил работу дома престарелых из-за нарушения пожарной и санитарной безопасности.
«В отделение судебных приставов по городу Сургуту на исполнение поступил документ о приостановлении деятельности ООО „Долголетие“. Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, показала, что помещение, в котором осуществляют деятельность по оказанию социальных услуг престарелым, больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщило УФССП по ХМАО.
Суд постановил, что помещение дома престарелых небезопасно для постояльцев. Приставы опечатали двери здания, пенсионеров разместили в социальных и медицинских учреждениях города.
Ранее URA.RU писало, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заставил отремонтировать дом престарелых в Нижневартовске (ХМАО). Также его постояльцы получили новую одежду и мебель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!