Глава ФоРГО Костин: «Яблоко» поставило на себе крест

06 августа 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Политологи раскритиковали работу партии «Яблоко» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партия «Яблоко» столкнулась с беспрецедентными проблемами на выборах 2024 года. Партийным кандидатам массово отказали в регистрации почти во всех муниципалитетах, куда они заявлялись. Отказы получили кандидаты от «Яблока» в думы Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Кургана и многих других городов. Политологи считают, что партия растеряла политическое влияние. «„Яблоко“ само поставило на себе крест. У партии традиционно были регионы, в которых никто не оспаривал выдвижение их кандидатов, но они же не занимаются развитием своего представительства в этих территориях. Они не говорят на темы, которые интересуют их электорат. Это очень серьезные „ножницы“, когда у партии одно представление об актуальной повестке, а избирателя волнуют совершенно другие вещи.», — считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Зачем так много слов об интеллектуальных инвалидах? Я зашел в telegram-канал партии. 6 тысяч подписчиков, 400 просмотров предпоследнего поста. Они отсутствуют, их нет. Можно о них сколько угодно слов говорить, но посчитайте цифры? Посмотрите количество подписчиков на эту же организацию, только с названием „золотое“ — и сразу станет все понятно», — полагает политолог Алексей Чеснаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Яблоко» столкнулась с беспрецедентными проблемами на выборах 2024 года. Партийным кандидатам массово отказали в регистрации почти во всех муниципалитетах, куда они заявлялись. Отказы получили кандидаты от «Яблока» в думы Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Кургана и многих других городов. Политологи считают, что партия растеряла политическое влияние. «„Яблоко“ само поставило на себе крест. У партии традиционно были регионы, в которых никто не оспаривал выдвижение их кандидатов, но они же не занимаются развитием своего представительства в этих территориях. Они не говорят на темы, которые интересуют их электорат. Это очень серьезные „ножницы“, когда у партии одно представление об актуальной повестке, а избирателя волнуют совершенно другие вещи.», — считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Зачем так много слов об интеллектуальных инвалидах? Я зашел в telegram-канал партии. 6 тысяч подписчиков, 400 просмотров предпоследнего поста. Они отсутствуют, их нет. Можно о них сколько угодно слов говорить, но посчитайте цифры? Посмотрите количество подписчиков на эту же организацию, только с названием „золотое“ — и сразу станет все понятно», — полагает политолог Алексей Чеснаков.