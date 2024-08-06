Развожаев уволил ио своего заместителя Горлова, заявив о наказании за коррупцию

06 августа 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Михаил Развозжаев уволил ио своего зама Горлова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего ио замгубернатора Евгения Горлова. Об этом глава региона сообщил лично. «Уволил <…> Евгения Сергеевича Горлова», — сообщил Развозжаев. Об освобождении Горлова с должности он уведомил в своем telegram-канале . «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подытожил он. Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки. Отмечается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего ио замгубернатора Евгения Горлова. Об этом глава региона сообщил лично. «Уволил <…> Евгения Сергеевича Горлова», — сообщил Развозжаев. Об освобождении Горлова с должности он уведомил в своем telegram-канале. «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подытожил он. Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки. Отмечается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей.