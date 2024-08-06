Развожаев уволил ио своего заместителя Горлова, заявив о наказании за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Михаил Развозжаев уволил ио своего зама Горлова Фото:

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего ио замгубернатора Евгения Горлова. Об этом глава региона сообщил лично.

«Уволил <…> Евгения Сергеевича Горлова», — сообщил Развозжаев. Об освобождении Горлова с должности он уведомил в своем telegram-канале. «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки. Отмечается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего ио замгубернатора Евгения Горлова. Об этом глава региона сообщил лично. «Уволил <…> Евгения Сергеевича Горлова», — сообщил Развозжаев. Об освобождении Горлова с должности он уведомил в своем telegram-канале. «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — подытожил он. Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-начальника Вещевого управления Минобороны Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки. Отмечается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...