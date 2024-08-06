Элитный автопарк и дача: чем известен арестованный экс-начальник Вещевого управления МО Демчик

Экс-начальник Вещевого управления Минобороны Демчик владел элитным автопарком

06 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимира Демчика обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Арестованный за взятку экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик владел квартирой и элитным автопарком. Об этом стало известно из telegram-канала Shot. О владениях Демчика и деталях его биографии — в материале URA.RU. Что было в собственности Демчика По данным telegram-канала Shot, Владимир Демчик владел земельным участком, трехкомнатной квартирой в Москве и тремя автомобилями, один из которых оформил на жену. В собственности у Демчика был участок на 696 кв. м, трехкомнатная квартира площадью 83 квадратов на улице Марьинский Парк в Москве и три автомобиля: KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1 (он принадлежал супруге военного). Обвинения Демчика обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о его аресте. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих компаний, стремясь заручиться поддержкой Демчика для получения госконтрактов на поставку вещевого имущества для ВС России, передал ему взятку в размере 4 миллионов рублей. В 2017—2018 годах с этой компанией было заключено 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Демчику грозит до 15 лет лишения свободы и штраф. В настоящее время также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении взяткодателя. На момент получения взятки Демчик курировал внедрение в войска новой парадной формы со стойкой и полевой формы «песочки», которая приобрела известность благодаря использованию в Сирии. Биография Владимира Демчика Арестованный Демчик в 2015—2017 годах отвечал за поставку новой парадной формы и обуви в российскую армию. В этот период были заключены первые контракты на поставку вещевого имущества, и в войска поступило более 65 миллионов предметов обмундирования и снаряжения. В Минобороны он работал до апреля 2018 года, и на него поступало много жалоб за плохое качество формы. В результате одной из таких жалоб было выявлено 100 пар обуви, пришедших в негодность. Согласно открытым данным, после увольнения Демчик стал заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» в 2020 году, которая имела несколько госконтрактов в Тверской и Новосибирской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный за взятку экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик владел квартирой и элитным автопарком. Об этом стало известно из telegram-канала Shot. О владениях Демчика и деталях его биографии — в материале URA.RU. По данным telegram-канала Shot, Владимир Демчик владел земельным участком, трехкомнатной квартирой в Москве и тремя автомобилями, один из которых оформил на жену. В собственности у Демчика был участок на 696 кв. м, трехкомнатная квартира площадью 83 квадратов на улице Марьинский Парк в Москве и три автомобиля: KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1 (он принадлежал супруге военного). Демчика обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о его аресте. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих компаний, стремясь заручиться поддержкой Демчика для получения госконтрактов на поставку вещевого имущества для ВС России, передал ему взятку в размере 4 миллионов рублей. В 2017—2018 годах с этой компанией было заключено 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Демчику грозит до 15 лет лишения свободы и штраф. В настоящее время также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении взяткодателя. На момент получения взятки Демчик курировал внедрение в войска новой парадной формы со стойкой и полевой формы «песочки», которая приобрела известность благодаря использованию в Сирии. Биография Владимира Демчика Арестованный Демчик в 2015—2017 годах отвечал за поставку новой парадной формы и обуви в российскую армию. В этот период были заключены первые контракты на поставку вещевого имущества, и в войска поступило более 65 миллионов предметов обмундирования и снаряжения. В Минобороны он работал до апреля 2018 года, и на него поступало много жалоб за плохое качество формы. В результате одной из таких жалоб было выявлено 100 пар обуви, пришедших в негодность. Согласно открытым данным, после увольнения Демчик стал заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» в 2020 году, которая имела несколько госконтрактов в Тверской и Новосибирской областях.