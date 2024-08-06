Суд арестовал экс-начальника Вещевого управления Минобороны Демчика

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Экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик подозревается во взяточничестве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Арестован экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там же отметили, что мужчина подозревается в получении взятки.

«235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО „Текстильная торговая компания“ (группа компаний „Чайковский текстиль“) Владимира Демчика», — заявила представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Сообщается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Следствие установило, что с данной организацией в 2017—2018 годах было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.

Внутри Минобороны РФ, а также компаний, которые работают с оборонным ведомством, продолжаются проверки. URA.RU подготовило материал — кого задержали в результате по делу коррупции в МО РФ.

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Арестован экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там же отметили, что мужчина подозревается в получении взятки. «235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО „Текстильная торговая компания“ (группа компаний „Чайковский текстиль“) Владимира Демчика», — заявила представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сообщается, что весной 2017 года Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Следствие установило, что с данной организацией в 2017—2018 годах было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей. Внутри Минобороны РФ, а также компаний, которые работают с оборонным ведомством, продолжаются проверки. URA.RU подготовило материал — кого задержали в результате по делу коррупции в МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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