В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина надышалась краской в овощной яме и потеряла сознание. Ее вытащили спасатели при помощи треноги.
«Сегодня вечером диспетчеру поступил, звонок от диспетчера скорой помощи в оказании помощи в подъеме человека в ГСК „Гальянский“. На адрес незамедлительно выехала поисково-спасательная группа и надели дыхательные аппараты. Спустились к пострадавшей и при помощи трипода достали женщину и передали врачам живой», — сообщили в МБУ «Центр Защиты населения».
Дочь пострадавшей вызвала экстренные службы. Она рассказала, что ее мама красила в яме для овощей и в какой-то момент потеряла сознание.
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