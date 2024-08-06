06 августа 2024

В Нижнем Тагиле нашли женщину без сознания внутри овощной ямы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину из ямы доставали при помощи трипода (архивное фото)
Женщину из ямы доставали при помощи трипода (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина надышалась краской в овощной яме и потеряла сознание. Ее вытащили спасатели при помощи треноги.

«Сегодня вечером диспетчеру поступил, звонок от диспетчера скорой помощи в оказании помощи в подъеме человека в ГСК „Гальянский“. На адрес незамедлительно выехала поисково-спасательная группа и надели дыхательные аппараты. Спустились к пострадавшей и при помощи трипода достали женщину и передали врачам живой», — сообщили в МБУ «Центр Защиты населения».

Дочь пострадавшей вызвала экстренные службы. Она рассказала, что ее мама красила в яме для овощей и в какой-то момент потеряла сознание.

Тренога при помощи которой доставали женщину из ямы
Тренога при помощи которой доставали женщину из ямы
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина надышалась краской в овощной яме и потеряла сознание. Ее вытащили спасатели при помощи треноги. «Сегодня вечером диспетчеру поступил, звонок от диспетчера скорой помощи в оказании помощи в подъеме человека в ГСК „Гальянский“. На адрес незамедлительно выехала поисково-спасательная группа и надели дыхательные аппараты. Спустились к пострадавшей и при помощи трипода достали женщину и передали врачам живой», — сообщили в МБУ «Центр Защиты населения». Дочь пострадавшей вызвала экстренные службы. Она рассказала, что ее мама красила в яме для овощей и в какой-то момент потеряла сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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