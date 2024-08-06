Участник специальной военной операции Александр приехал в Киолим Кыштымского городского округа Челябинской области, чтобы спасти семью из затопленного дома. Ему помогли участники Народного фронта, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — поддерживает мужчина боевой дух, несмотря на увиденные разрушения.
Александр и его сыновья вместе с помощью волонтеров приступили к разборке завалов. Цель — восстановить жилище до того, как Александр вернется на службу. Семья уже находится в безопасности, эвакуировавшись в Кыштым.
Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. В регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, в ряде территорий был объявлен режим ЧС, с последствиями разгула стихии справляются до сих пор.
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