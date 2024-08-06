Челябинский боец СВО приехал в Киолим спасать семью от наводнения. Видео

07 августа 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал в отпуск с СВО, чтобы помочь прибраться на участке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Участник специальной военной операции Александр приехал в Киолим Кыштымского городского округа Челябинской области, чтобы спасти семью из затопленного дома. Ему помогли участники Народного фронта, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — поддерживает мужчина боевой дух, несмотря на увиденные разрушения. Александр и его сыновья вместе с помощью волонтеров приступили к разборке завалов. Цель — восстановить жилище до того, как Александр вернется на службу. Семья уже находится в безопасности, эвакуировавшись в Кыштым. Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. В регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, в ряде территорий был объявлен режим ЧС, с последствиями разгула стихии справляются до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник специальной военной операции Александр приехал в Киолим Кыштымского городского округа Челябинской области, чтобы спасти семью из затопленного дома. Ему помогли участники Народного фронта, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — поддерживает мужчина боевой дух, несмотря на увиденные разрушения. Александр и его сыновья вместе с помощью волонтеров приступили к разборке завалов. Цель — восстановить жилище до того, как Александр вернется на службу. Семья уже находится в безопасности, эвакуировавшись в Кыштым. Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. В регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, в ряде территорий был объявлен режим ЧС, с последствиями разгула стихии справляются до сих пор.