06 августа 2024

Челябинский боец СВО приехал в Киолим спасать семью от наводнения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
Мужчина приехал в отпуск с СВО, чтобы помочь прибраться на участке (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Участник специальной военной операции Александр приехал в Киолим Кыштымского городского округа Челябинской области, чтобы спасти семью из затопленного дома. Ему помогли участники Народного фронта, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — поддерживает мужчина боевой дух, несмотря на увиденные разрушения.

Александр и его сыновья вместе с помощью волонтеров приступили к разборке завалов. Цель — восстановить жилище до того, как Александр вернется на службу. Семья уже находится в безопасности, эвакуировавшись в Кыштым.

Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. В регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, в ряде территорий был объявлен режим ЧС, с последствиями разгула стихии справляются до сих пор.

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Участник специальной военной операции Александр приехал в Киолим Кыштымского городского округа Челябинской области, чтобы спасти семью из затопленного дома. Ему помогли участники Народного фронта, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — поддерживает мужчина боевой дух, несмотря на увиденные разрушения. Александр и его сыновья вместе с помощью волонтеров приступили к разборке завалов. Цель — восстановить жилище до того, как Александр вернется на службу. Семья уже находится в безопасности, эвакуировавшись в Кыштым. Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. В регионе за несколько дней выпало до семи месячных норм осадков, в ряде территорий был объявлен режим ЧС, с последствиями разгула стихии справляются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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