Осудила СВО и рискует лишиться недвижимости в Крыму: Софии Ротару 77 лет

Народной артистке СССР Софии Ротару 7 августа исполняется 77 лет

07 августа 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Певица София Ротару празднует 77-летие Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Народной артистке СССР Софии Ротару исполняется сегодня 77 лет. После начала спецоперации певица вместе с семьей покинула Россию и пропала с радаров соцсетей. По данным СМИ, женщина находится сейчас в Сардинии. О биографии, ярких скандалах и осуждении СВО — в материале URA.RU. Биография София Ротару родилась в селе Маршинцы в Черновицкой области Украины. Ее семья была многодетной. Помимо нее было еще пятеро детей. И все занимались музыкой, в том числе родители. Ротару закончила музыкальное училище, где преподавала теорию музыки и сольфеджио. Карьера Ее карьера началась в студенческом ансамбле Черновицкого университета, в котором ее муж был худруком. В 1973 году она получила первую премию в конкурсе «Золотой Орфей», исполнив песни «Мой белый город» и «Птица». Солистка Черновицкой филармонии, заслуженная артистка УССР София Ротару и ансамбль «Червона рута» Фото: Б. Криштул/РИА Новости В 1976 году она стала Народной артисткой Украинской ССР. В этот же период она выступила с концертами в ФРГ и Западном Берлине. К этому времени она уже выпустила еще три новых песни: «Верни мне музыку», «Аист на крыше», «Темп». Кроме музыкальной деятельности Ротару также снималась в фильмах. В 1981 на экраны вышел фильм «Душа» с Ротару, Роланом Быковым и Михаилом Боярским в главных ролях. Позже ее также признали народной артисткой Молдавской ССР. В период 80-х певица выпустила такие хиты, как «Лаванда», «Луна, луна», «Было и прошло», «Хуторянка» и многие другие. Пик популярности Ротару пришелся на 90-е и начало 2000-х. Ей присвоили звание народной артистки СССР. В нулевых вышли альбомы «Я тебя по-прежнему люблю», «Небо — это я», «Я же его любила» и «Я — твоя любовь?», с которым она гастролировала по всей России. За всю свою карьеру она получила 12 «Золотых граммофонов». Крайний ее альбом стал «Трибьют t.A.T.u. 200 по встречной». В него вошла песня «Нас не догонят», которую Ротару перепела с Пугачевой. Личная жизнь певицы София Ротару с сыном Русланом (справа) и внуком Анатолием (слева) на юбилейной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Кремле Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин София Ротару вышла замуж за народного артиста Украины Анатолия Евдокименко в 1968 году. Они познакомились в университете. В браке у них родился сын Руслан, который является музыкальным продюсером. В 2002 году ее муж умер от инсульта. По словам Ротару, она трудно и тяжело пережила потерю мужа. Она поделилась, что вернуться на сцену ей помог их сын, который ее поддерживал на протяжении всего времени. Осуждение СВО После начала спецоперации на Украине София Ротару вместе с семьей покинула Россию. Сообщается, что ее муж, сын и внук были задержаны силовыми структурами на границе с Молдавией при попытке незаконно пересечь границу. Отмечается, что сын и внук Ротару не хотели оставаться на Родине, так как «были напуганы и не хотели умирать». Позже в своих соцсетях певица выкладывала фото из Франции, Нидерландов и США. София Ротару покинула Россию после начала СВО, сейчас она в Сардинии Фото: ИТАР-ТАСС/ Николай Акадников Скандал с недвижимостью У певицы есть вилла в Крыму, стоимость которой оценивается в два миллиарда рублей. Активисты движения «Ветераны России» подали иск в Генпрокуратуру РФ на изъятия недвижимости и предложили переделать ее под госпиталь и санаторий для участников СВО. По их версии, Ротару незаконно владеет этим особняком, поскольку он включен в реестр национального культурного наследия. В частности, активисты движения обвинили певицу в поддержке сил Украины. Однако бывший концертный директор Ротару опроверг информацию о возможном изъятии виллы. София Ротару приобрела виллу в Крыму в 1996 году за 2 миллиарда рублей Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев Где певица сейчас Ее сестра Аурика рассказала в интервью, что какое-то время семья певицы находилась на родине на Украине в селе Маршинцы Новоселицкого района. Об этом и сама Ротару сообщила в своих соцсетях в 2022 году. Где сейчас живет народная артистка, сестра не стала сообщать. Аурика добавила только, что с ее сестрой все в порядке и она в безопасности. По данным портала KP.RU, София находится в Сардинии вместе с сыном и его женой. Она приобрела там виллу за 4 миллионов евро (более 385 млн рублей — прим. ред.) и яхту почти за 1 миллион евро (более 96 млн рублей — прим. ред.). Внуки певицы уехали в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народной артистке СССР Софии Ротару исполняется сегодня 77 лет. После начала спецоперации певица вместе с семьей покинула Россию и пропала с радаров соцсетей. По данным СМИ, женщина находится сейчас в Сардинии. О биографии, ярких скандалах и осуждении СВО — в материале URA.RU. София Ротару родилась в селе Маршинцы в Черновицкой области Украины. Ее семья была многодетной. Помимо нее было еще пятеро детей. И все занимались музыкой, в том числе родители. Ротару закончила музыкальное училище, где преподавала теорию музыки и сольфеджио. Ее карьера началась в студенческом ансамбле Черновицкого университета, в котором ее муж был худруком. В 1973 году она получила первую премию в конкурсе «Золотой Орфей», исполнив песни «Мой белый город» и «Птица». В 1976 году она стала Народной артисткой Украинской ССР. В этот же период она выступила с концертами в ФРГ и Западном Берлине. К этому времени она уже выпустила еще три новых песни: «Верни мне музыку», «Аист на крыше», «Темп». Кроме музыкальной деятельности Ротару также снималась в фильмах. В 1981 на экраны вышел фильм «Душа» с Ротару, Роланом Быковым и Михаилом Боярским в главных ролях. Позже ее также признали народной артисткой Молдавской ССР. В период 80-х певица выпустила такие хиты, как «Лаванда», «Луна, луна», «Было и прошло», «Хуторянка» и многие другие. Пик популярности Ротару пришелся на 90-е и начало 2000-х. Ей присвоили звание народной артистки СССР. В нулевых вышли альбомы «Я тебя по-прежнему люблю», «Небо — это я», «Я же его любила» и «Я — твоя любовь?», с которым она гастролировала по всей России. За всю свою карьеру она получила 12 «Золотых граммофонов». Крайний ее альбом стал «Трибьют t.A.T.u. 200 по встречной». В него вошла песня «Нас не догонят», которую Ротару перепела с Пугачевой. София Ротару вышла замуж за народного артиста Украины Анатолия Евдокименко в 1968 году. Они познакомились в университете. В браке у них родился сын Руслан, который является музыкальным продюсером. В 2002 году ее муж умер от инсульта. По словам Ротару, она трудно и тяжело пережила потерю мужа. Она поделилась, что вернуться на сцену ей помог их сын, который ее поддерживал на протяжении всего времени. После начала спецоперации на Украине София Ротару вместе с семьей покинула Россию. Сообщается, что ее муж, сын и внук были задержаны силовыми структурами на границе с Молдавией при попытке незаконно пересечь границу. Отмечается, что сын и внук Ротару не хотели оставаться на Родине, так как «были напуганы и не хотели умирать». Позже в своих соцсетях певица выкладывала фото из Франции, Нидерландов и США. У певицы есть вилла в Крыму, стоимость которой оценивается в два миллиарда рублей. Активисты движения «Ветераны России» подали иск в Генпрокуратуру РФ на изъятия недвижимости и предложили переделать ее под госпиталь и санаторий для участников СВО. По их версии, Ротару незаконно владеет этим особняком, поскольку он включен в реестр национального культурного наследия. В частности, активисты движения обвинили певицу в поддержке сил Украины. Однако бывший концертный директор Ротару опроверг информацию о возможном изъятии виллы. Ее сестра Аурика рассказала в интервью, что какое-то время семья певицы находилась на родине на Украине в селе Маршинцы Новоселицкого района. Об этом и сама Ротару сообщила в своих соцсетях в 2022 году. Где сейчас живет народная артистка, сестра не стала сообщать. Аурика добавила только, что с ее сестрой все в порядке и она в безопасности. По данным портала KP.RU, София находится в Сардинии вместе с сыном и его женой. Она приобрела там виллу за 4 миллионов евро (более 385 млн рублей — прим. ред.) и яхту почти за 1 миллион евро (более 96 млн рублей — прим. ред.). Внуки певицы уехали в США.