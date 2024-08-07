Рогозин: Зеленский пытается захватить Курскую АЭС для шантажа

07 августа 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому и главе ГУР Кириллу Буданову* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно захватить Курскую АЭС в регионе. Это потребуется для дальнейшего шантажа. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Все же понятно. Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. <…> Называйте меня „алармистом“, но я уверен, что знаю, что нужно Зеленскому и Буданову», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данном случае есть один вариант победы над ВСУ: делать такие же авантюрные ходы, как противник, предугадывать его действия. В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей сдавать кровь в качестве доноров, чтобы помочь раненым. *Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга