Рогозин: Зеленский пытается захватить Курскую АЭС для шантажа

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Рогозин призвал действовать подобно ВСУ, чтобы победить их Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому и главе ГУР Кириллу Буданову* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно захватить Курскую АЭС в регионе. Это потребуется для дальнейшего шантажа. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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«Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Все же понятно. Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. <…> Называйте меня „алармистом“, но я уверен, что знаю, что нужно Зеленскому и Буданову», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данном случае есть один вариант победы над ВСУ: делать такие же авантюрные ходы, как противник, предугадывать его действия.

В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей сдавать кровь в качестве доноров, чтобы помочь раненым.

*Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Лидеру Украины Владимиру Зеленскому и главе ГУР Кириллу Буданову* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно захватить Курскую АЭС в регионе. Это потребуется для дальнейшего шантажа. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Атомные маньяки. Дегенераты чернобыльские. Все же понятно. Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. <…> Называйте меня „алармистом“, но я уверен, что знаю, что нужно Зеленскому и Буданову», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данном случае есть один вариант победы над ВСУ: делать такие же авантюрные ходы, как противник, предугадывать его действия. В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей сдавать кровь в качестве доноров, чтобы помочь раненым. *Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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