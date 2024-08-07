Смирнов призвал жителей пополнить запасы донорской крови из-за ВСУ

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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Смирнов рассказал, где можно сдать донорскую кровь для помощи пострадавшим Фото:
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В Курской области из-за атак ВСУ жителей призвали сдавать донорскую кровь для помощи пострадавшим, количество которых выросло до 28 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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«Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что сдать кровь можно на мобильной станции и в Курском областном клиническом центре переливания крови. Также по данным ТАСС, количество раненых выросло до 28 человек.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), поддержанная значительным количеством техники, включая 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, предприняла атаку на границу рядом с Курской областью. Основной удар был направлен на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в непосредственной близости к границе.

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В Курской области из-за атак ВСУ жителей призвали сдавать донорскую кровь для помощи пострадавшим, количество которых выросло до 28 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что сдать кровь можно на мобильной станции и в Курском областном клиническом центре переливания крови. Также по данным ТАСС, количество раненых выросло до 28 человек. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), поддержанная значительным количеством техники, включая 11 танков и более 20 боевых бронированных машин, предприняла атаку на границу рядом с Курской областью. Основной удар был направлен на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, которые находятся в непосредственной близости к границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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