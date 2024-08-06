Атака ВСУ на медиков и пожар в монастыре: главное о ситуации в Курской области за ночь

Смирнов: обстановка на границе в Курской области остается напряженной, идут бои

07 августа 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

В Курской области отбили наступление украинских диверсантов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Из-за обострения ситуации ввиду атаки ВСУ оперативный штаб Курской области перешел на круглосуточный режим работы, встречая жителей, покидающих приграничные районы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, боевые действия на территории продолжаются. URA.RU собрало ключевые события, произошедшие за ночь на границе с Украиной. Глава Курской области сообщил о продолжении боев «В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — отметил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Смирнов призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он уточнил, что в регионе усилены меры медицинской поддержки населения. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории. Сколько мирных жителей пострадали В результате атаки дроном в городе Суджа Курской области погибли водитель машины и фельдшер скорой помощи. Врач, также находившийся в карете, получил ранения. В ходе прилетов украинских БПЛА ранения также получили шестеро детей. Из них трое из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам Львовой-Беловой, один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины. Пожар в соборе мужского монастыря В ходе обстрелов диверсанты разбили и сожгли главный собор Горнальского мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом рассказал настоятель игумен Питирим. «Разбит и сожжен главный монастырский собор. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. Ближе к вечеру 6 августа был подожжен Покровский храм. Сохранились только стены», — цитирует слова настоятеля «АиФ». ВСУ потратили последние резервы при атаке на Курскую область О скором уничтожении последних резервов ВСУ на границе с Курской областью заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Наступление диверсантов остановлено. «Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — сказал Алаудинов в видеосообщении, опубликованном в telegram-канале. Он выразил уверенность в скором завершении специальной военной операции и призвал к спокойствию. Вечером 6 августа системы противовоздушной обороны России сбили над Курской областью две украинские ракеты. Озвучивая эту информацию, исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, поблагодарил посредством соцсетей военнослужащих РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за обострения ситуации ввиду атаки ВСУ оперативный штаб Курской области перешел на круглосуточный режим работы, встречая жителей, покидающих приграничные районы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, боевые действия на территории продолжаются. URA.RU собрало ключевые события, произошедшие за ночь на границе с Украиной. «В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — отметил Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Смирнов призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он уточнил, что в регионе усилены меры медицинской поддержки населения. Организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницах, созданы необходимые резервы лекарств. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья жителей, покидающих приграничные территории. В результате атаки дроном в городе Суджа Курской области погибли водитель машины и фельдшер скорой помощи. Врач, также находившийся в карете, получил ранения. В ходе прилетов украинских БПЛА ранения также получили шестеро детей. Из них трое из одной семьи, два ребенка принимают лечение амбулаторно, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам Львовой-Беловой, один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение спины. В ходе обстрелов диверсанты разбили и сожгли главный собор Горнальского мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа. Об этом рассказал настоятель игумен Питирим. «Разбит и сожжен главный монастырский собор. Поврежден братский корпус, храмовый корпус. Ближе к вечеру 6 августа был подожжен Покровский храм. Сохранились только стены», — цитирует слова настоятеля «АиФ». О скором уничтожении последних резервов ВСУ на границе с Курской областью заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Наступление диверсантов остановлено. «Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — сказал Алаудинов в видеосообщении, опубликованном в telegram-канале. Он выразил уверенность в скором завершении специальной военной операции и призвал к спокойствию. Вечером 6 августа системы противовоздушной обороны России сбили над Курской областью две украинские ракеты. Озвучивая эту информацию, исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, поблагодарил посредством соцсетей военнослужащих РФ.