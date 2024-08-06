Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить бетонщикам и менеджерам

07 августа 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Бетонщикам в среднем готовы платить 132,9 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В июле—августе самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали бетонщик, арматурщик, менеджер. Работодатели готовы платить специалистам от 119 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в сервисах «Авито Работа» и hh.ru. «Одну из самых высоких зарплат на рабочих специальностях предлагают бетонщикам, 132,9 тысяч рублей в среднем. Арматурщикам готовы платить 119,1 тысяч рублей в месяц», — рассказали эксперты «Авито Работы». В целом по Екатеринбургу средние зарплаты увеличились на 2%. Теперь они составляют 68,3 тысяч рублей в месяц при полном графике. «В июле—августе самыми оплачиваемыми вакансиями среди профессиональных сфер стали менеджеры, им предлагают в среднем 119, тысяч рублей. Работники, занятые в сфере сельского хозяйства стали получать заработную плату на 31% больше, она составила 92,3 тысяч рублей», — поделились в hh.ru. Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что рост зарплат будет сохраняться. Уже сейчас в Свердловской области компании готовы предлагать соискателям заработную плату на 8% выше той, что кандидаты указывают в резюме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле—августе самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали бетонщик, арматурщик, менеджер. Работодатели готовы платить специалистам от 119 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в сервисах «Авито Работа» и hh.ru. «Одну из самых высоких зарплат на рабочих специальностях предлагают бетонщикам, 132,9 тысяч рублей в среднем. Арматурщикам готовы платить 119,1 тысяч рублей в месяц», — рассказали эксперты «Авито Работы». В целом по Екатеринбургу средние зарплаты увеличились на 2%. Теперь они составляют 68,3 тысяч рублей в месяц при полном графике. «В июле—августе самыми оплачиваемыми вакансиями среди профессиональных сфер стали менеджеры, им предлагают в среднем 119, тысяч рублей. Работники, занятые в сфере сельского хозяйства стали получать заработную плату на 31% больше, она составила 92,3 тысяч рублей», — поделились в hh.ru. Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что рост зарплат будет сохраняться. Уже сейчас в Свердловской области компании готовы предлагать соискателям заработную плату на 8% выше той, что кандидаты указывают в резюме.