Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить бетонщикам и менеджерам

В июле—августе самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Екатеринбурге стали бетонщик, арматурщик, менеджер. Работодатели готовы платить специалистам от 119 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в сервисах «Авито Работа» и hh.ru.
«Одну из самых высоких зарплат на рабочих специальностях предлагают бетонщикам, 132,9 тысяч рублей в среднем. Арматурщикам готовы платить 119,1 тысяч рублей в месяц», — рассказали эксперты «Авито Работы».
В целом по Екатеринбургу средние зарплаты увеличились на 2%. Теперь они составляют 68,3 тысяч рублей в месяц при полном графике.
«В июле—августе самыми оплачиваемыми вакансиями среди профессиональных сфер стали менеджеры, им предлагают в среднем 119, тысяч рублей. Работники, занятые в сфере сельского хозяйства стали получать заработную плату на 31% больше, она составила 92,3 тысяч рублей», — поделились в hh.ru.
Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что рост зарплат будет сохраняться. Уже сейчас в Свердловской области компании готовы предлагать соискателям заработную плату на 8% выше той, что кандидаты указывают в резюме.
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