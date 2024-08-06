06 августа 2024

Челябинцам покажут туристические маршруты региона. Видео

В Челябинской области запустили новый сезон проекта «Маршрут построен»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский ЦУР запустил новый сезон проекта о дорогах и туризме
Челябинский ЦУР запустил новый сезон проекта о дорогах и туризме Фото:

В Челябинской области запустили новый сезон проекта «Маршрут построен», где покажут ход ремонта дорог в регионе и туристические маршруты, к которым они ведут. В первом выпуске, снятом Центром управления регионом (ЦУР) и минтрансом области, жителям представили село Сыростан.

«Герой выпуска — село Сыростан и его неповторимый колорит. С мая здесь идёт капитальный ремонт сразу трёх участков: автодорога Миасс — Сыростан — ЖД станция „Хребет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦУР.

Обновление пройдет на более шести километрах полотна. Как отметили в ЦУР, участок важен для транзитного транспорта и местных жителей, которые ездят в город и больницы. В выпуске рассказали о знаковых местах населенного пункта, исторических локациях и жизни местного населения.

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В Челябинской области запустили новый сезон проекта «Маршрут построен», где покажут ход ремонта дорог в регионе и туристические маршруты, к которым они ведут. В первом выпуске, снятом Центром управления регионом (ЦУР) и минтрансом области, жителям представили село Сыростан. «Герой выпуска — село Сыростан и его неповторимый колорит. С мая здесь идёт капитальный ремонт сразу трёх участков: автодорога Миасс — Сыростан — ЖД станция „Хребет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦУР. Обновление пройдет на более шести километрах полотна. Как отметили в ЦУР, участок важен для транзитного транспорта и местных жителей, которые ездят в город и больницы. В выпуске рассказали о знаковых местах населенного пункта, исторических локациях и жизни местного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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