В Челябинской области запустили новый сезон проекта «Маршрут построен», где покажут ход ремонта дорог в регионе и туристические маршруты, к которым они ведут. В первом выпуске, снятом Центром управления регионом (ЦУР) и минтрансом области, жителям представили село Сыростан.
«Герой выпуска — село Сыростан и его неповторимый колорит. С мая здесь идёт капитальный ремонт сразу трёх участков: автодорога Миасс — Сыростан — ЖД станция „Хребет“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦУР.
Обновление пройдет на более шести километрах полотна. Как отметили в ЦУР, участок важен для транзитного транспорта и местных жителей, которые ездят в город и больницы. В выпуске рассказали о знаковых местах населенного пункта, исторических локациях и жизни местного населения.
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