06 августа 2024

Задержанным из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле грозит до 10 лет тюрьмы

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Слесарю и мастеру выдвинули обвинения по уголовному делу
Слесарю и мастеру выдвинули обвинения по уголовному делу Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной, а также мастеру Максиму Гривскому, задержанным после обрушения дома в Нижнем Тагиле, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.

«Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение по статье УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — сказал Шульга, отметив, что ходатайства о заключении специалистов под стражу переданы в суд.

Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Подробности о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной, а также мастеру Максиму Гривскому, задержанным после обрушения дома в Нижнем Тагиле, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга. «Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение по статье УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — сказал Шульга, отметив, что ходатайства о заключении специалистов под стражу переданы в суд. Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Подробности о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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