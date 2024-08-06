Задержанным из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле грозит до 10 лет тюрьмы

Слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной, а также мастеру Максиму Гривскому, задержанным после обрушения дома в Нижнем Тагиле, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.
«Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение по статье УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — сказал Шульга, отметив, что ходатайства о заключении специалистов под стражу переданы в суд.
Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. После задержания трех специалистов в «Газэксе» уверили, что оказывают максимальную помощь в расследовании ЧП. Подробности о трагедии, — в отдельном сюжете URA.RU.
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