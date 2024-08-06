06 августа 2024

В Тюмени не выделили деньги на продление набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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В городском бюджете нет денег на работ на набережной
В городском бюджете нет денег на работ на набережной Фото:

Администрация Тюмени не выделили деньги на продление набережной. Об этом сообщили в администрации города. Ранее власти планировали продлить ее от улицы Челюскинцев до Щербакова.

"В администрации города Тюмени отсутствуют планы по продолжению строительства объекта «Набережная реки Туры». Проектная документация по указанному проекту не разрабатывалась, финансирование бюджетом города Тюмени не предусмотрено", — сообщили РБК Тюмень в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выделили место для отдыха на газоне на набережной. Теперь гулять разрешили в районе Масловского взвоза.

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Администрация Тюмени не выделили деньги на продление набережной. Об этом сообщили в администрации города. Ранее власти планировали продлить ее от улицы Челюскинцев до Щербакова. "В администрации города Тюмени отсутствуют планы по продолжению строительства объекта «Набережная реки Туры». Проектная документация по указанному проекту не разрабатывалась, финансирование бюджетом города Тюмени не предусмотрено", — сообщили РБК Тюмень в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выделили место для отдыха на газоне на набережной. Теперь гулять разрешили в районе Масловского взвоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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