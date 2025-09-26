В Волгограде задержали девять рейсов

В международном аэропорту Волгограда не могут вылететь девять самолетов. Четыре самолета в Москву пришлось отменить, а еще два рейса до столицы перенесли. Также вовремя не вылетели самолеты в Сочи и в Калининград. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Все четыре самолета должны были направляться в Москву. Еще два рейса в столицу на несколько часов перенесли в авиакомпании «Россия». В Сочи не смогли отправиться пассажиры Nordwind Airlines, а в Калининград опаздывают пользователи перевозчика «Икар».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
