В Волгограде задержали девять рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего задержали или отменили девять рейсов
Всего задержали или отменили девять рейсов Фото:

В международном аэропорту Волгограда не могут вылететь девять самолетов. Четыре самолета в Москву пришлось отменить, а еще два рейса до столицы перенесли. Также вовремя не вылетели самолеты в Сочи и в Калининград. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Все четыре самолета должны были направляться в Москву. Еще два рейса в столицу на несколько часов перенесли в авиакомпании «Россия». В Сочи не смогли отправиться пассажиры Nordwind Airlines, а в Калининград опаздывают пользователи перевозчика «Икар».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В международном аэропорту Волгограда не могут вылететь девять самолетов. Четыре самолета в Москву пришлось отменить, а еще два рейса до столицы перенесли. Также вовремя не вылетели самолеты в Сочи и в Калининград. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Все четыре самолета должны были направляться в Москву. Еще два рейса в столицу на несколько часов перенесли в авиакомпании «Россия». В Сочи не смогли отправиться пассажиры Nordwind Airlines, а в Калининград опаздывают пользователи перевозчика «Икар». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...