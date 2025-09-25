25 сентября 2025

Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Польское посольство в Минске обратилось к гражданам Польши с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть территорию Республики Беларусь. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте правительства Польши.

«Просим граждан Польши воздержаться от посещения страны в связи с сообщениями о „произвольных задержаниях“ граждан, продолжающимся конфликтом на востоке и ухудшением ситуации на границе. В случае резкого обострения ситуации с безопасностью, закрытия границ или возникновения других непредвиденных обстоятельств, проведение эвакуации из Республики Беларусь может быть существенно осложнено или даже невозможно», — заявили в посольстве.

Данное предупреждение опубликовано одновременно с информацией о том, что Польша вновь открыла границу с Беларусью. Представители посольства уточнили, что в настоящее время для пересечения границы функционирует только пункт пропуска Тересполь–Брест, а для грузового транспорта доступен переход Корощин (Кукурыки)–Козловичи.

