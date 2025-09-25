ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 боевым дроном

Боевой беспилотник Вооруженных сил Украины был подавлен на территории площадки сооружения Курской атомной электростанции-2 . Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росэнергоатом».
«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. <...> Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков», — говорится в сообщении пресс-службы «Росэнергоатома».
Подобные инциденты уже происходили ранее: ранее губернатор Курской области сообщал о попытке атаки украинского беспилотника на Курскую АЭС-2, в результате которой БПЛА задел одно из строящихся зданий станции, но пострадавших не было, а предприятие продолжило работу в штатном режиме. Кроме того, атакам с применением беспилотников подвергалась и Запорожская АЭС, где после обстрелов запускались аварийные дизель-генераторы для обеспечения энергоснабжения.
