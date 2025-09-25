25 сентября 2025

ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 боевым дроном

В России обезвредили беспилотник ВСУ, который проник на площадку Курской АЭС-2
© Служба новостей «URA.RU»
ВСУ атаковали АЭС в Курской области
ВСУ атаковали АЭС в Курской области Фото:

Боевой беспилотник Вооруженных сил Украины был подавлен на территории площадки сооружения Курской атомной электростанции-2 . Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росэнергоатом».

«Сегодня на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. <...> Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков», — говорится в сообщении пресс-службы «Росэнергоатома».

Подобные инциденты уже происходили ранее: ранее губернатор Курской области сообщал о попытке атаки украинского беспилотника на Курскую АЭС-2, в результате которой БПЛА задел одно из строящихся зданий станции, но пострадавших не было, а предприятие продолжило работу в штатном режиме. Кроме того, атакам с применением беспилотников подвергалась и Запорожская АЭС, где после обстрелов запускались аварийные дизель-генераторы для обеспечения энергоснабжения.

