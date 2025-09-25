Германия поддержала передачу российских активов Украине

Правительство Германии готово рассмотреть инициативу Еврокомиссии по передаче Украине замороженных российских активов. Об этом сообщил советник канцлера ФРГ по делам Европы Михаэль Клаусс. По его словам, вопрос об использовании средств будет поднят на встрече лидеров стран ЕС в Копенгагене в начале октября.
«Мы готовы рассмотреть новые и жизнеспособные с правовой точки зрения варианты использования замороженных российских активов... Украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много», — заявил Клаусс в интервью Politico.
Как отмечает издание, обсуждается сумма до 172 миллиардов евро. Представители Германии, по данным Politico, оказывают давление на партнеров из других стран ЕС, чтобы те поддержали план передачи средств Украине.
Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН представители стран «Большой семерки» рассмотрели вопрос о возможности введения новых ограничительных мер в отношении России, передает RT. Обсуждалось ужесточение экономических санкций против РФ, а также принятие мер в отношении третьих стран, оказывающих ей поддержку.
